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 Иллюстрация: Алина Печенкина для Kloop.kg

Хотите узнать, как сделать свои фотографии живыми и интересными? Как снимать интересно даже на телефон? Приходите к нам на мастерскую фотографии, которая начнется  3 октября. 

На нашей мастерской вы узнаете:

— Что выбрать — Canon или Nikon? Что лучше — пленка или цифра? Зачем нужен большой белый объектив?

— Как настроить камеру, чтобы получалось хорошо. И почему отличное знание настроек камеры не гарантирует вам хороших снимков.

— За что все любители пленки ругают цифру, и как сделать цифровой снимок динамичным и захватывающим.

— Почему свет важнее всего, и как правильно его использовать.

Кто может участвовать?

Мастерская будет полезна фотографам-любителям, начинающим профессионалам и тем, кто только начинает свой путь в фотографии. Этот курс для тех, кто стремится фотографировать как можно больше, а не просто слушать теорию от тренера.

Для участия в мастерской необходимо иметь цифровую камеру с ручными настройками (это может быть простая мыльница, но с ручными настройками).

Кто будет вести занятия?

Дмитрий Мотинов

Тренером мастерской будет Дмитрий Мотинов, который больше трех лет был в команде «Клоопа» фотографом, видеооператором и редактором.

Дмитрий занимается фотографией с 2008 года. У него большой опыт работы в фотожурналистике как в кыргызстанских, так и зарубежных СМИ, включая ТАСС и AFP.

Как долго будет идти мастерская?

Мастерская рассчитана на 5 теоритических занятий с домашними заданиями и две недели практики. Мы будем встречаться один раз в неделю по четвергам в 18:30. Во время практики участники создадут серию фотографий на выбранную тему.

Программа

Занятие 1. Что такое фотография, и зачем она нужна? Как устроены зеркальные и беззеркальные камеры, и для чего на них все эти колесики? Как выбрать подходящую камеру? Что такое фокус и как его наводить?

Занятие 2. Зачем нужны ручные настройки камеры? Что такое выдержка, диафрагма и светочувствительность и как ими управлять?

Занятие 3. Учимся правильно пользоваться автоматикой фотоаппарата и освобождать внимание для действительно важных задач. Стрит-фотография – изучаем и снимаем.

Занятие 4. Композиция, золотое сечение, равновесие и ритм.

Занятие 5. Цвет и свет в фотографии. Почему свет важнее всего? Как один источник света может полностью поменять восприятие объекта. Пробуем снимать портреты. Почему нужно снимать в RAW? Как сделать цвет «нецифровым» и гармоничным? Учимся делать минимальную необходимую постобработку фотографий.

Предварительная встреча

Для того, чтобы познакомиться с тренером и деталями программы, мы приглашаем вас на предварительную встречу, которая пройдет 18 сентября в 18:30 в офисе «Клоопа» по адресу ул. Горького 48/1 (перес. Бектенова, в здании магазина «Марко Поло» с правой стороны). Вход свободный по предварительной регистрации.

Сколько стоит?

При оплате курса до 27 сентября стоимость 4500 сомов. До 3 октября – 6000 сомов.

У нас предусмотрено два бесплатных места. Пожалуйста, укажите в заявке, почему вы не можете оплатить, мы свяжемся с вами, как только одобрим заявку.

Сколько мест?

Количество мест ограничено, потому что мы хотим уделить максимальное внимание участникам, поэтому, пожалуйста, поторопитесь с заявкой.

Как оплатить?

У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на наш счет в банке KICB (наличными не принимаем).

Это можно сделать двумя способами — через кассу или платежный терминал банка KICB. Переведите оплату на счет 1280026052699891, возьмите чек об оплате, вышлите фотографию чека на адрес school@kloop.kg или через WhatsApp на номер +996555969613.

Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь

По всем вопросам, включая вопросы оплаты, обращайтесь по телефонам:

+996555969613 (Megacom)

+996700969613 («О!»)

Дедлайн для подачи заявки

Заявку нужно отправить до 23.59 часов, 27 сентября — заполните форму ниже:

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