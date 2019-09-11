<section><h2><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Это Кыргызстан в будущем или настоящем? Тест «Клоопа» и «Шоро» о (не)реальном </strong></p></h2></section><section><h2><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В Кыргызстане производят солнечные батареи и экспортируют в Европу. Верите? </strong></p></h2></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Школьник из Баткена заряжает смартфон через ак калпак. Как тебе такое, Илон Маск?</strong></p></h3></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А как вам новость, что Кыргызстан — одна из стран, где создают и продают бионические протезы?</strong></p></h3></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Электромобили ездят по Джалал-Абаду: будущее или настоящее? </strong></p></h3></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent;">Итак, портал в Таласе: можно пройти через него и увидеть Манаса. Игра для смартфона или наши выдумки? </strong></p></h3></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Массовое производство юрт на экспорт: будущее или успешное настоящее посёлка на Иссык-Куле? </strong></p></h3></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Умный голосовой помощник «Айбек» распознает кыргызскую речь и даже помогает управлять техникой в доме. Кыргызский аналог Siri или выдумка сотрудников «Клоопа»?</strong></p></h3></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Последний вопрос. Специальные роботы готовят кыргызские национальные напитки. Будущее или настоящее?</strong></p></h3></section><section><h2><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы — динозавр на гироскутере</strong></p></h2><p></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Примерно так мы вас видим — кажется, вы достаточно продвинуты, но каких-то простых вещей про технологии не знаете. Возможно просто стоит чаще читать новости. </span></p><p><br /></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><span class="ql-cursor">﻿</span>Благодаря технологиям, Кыргызстан может кардинально измениться. Возможно наши покупки буду доставлять дроны, а дети будут играть с дополненной реальностью. Но компания «Шоро» </span><a href="https://www.youtube.com/watch?v=VDtLCnIFf8A&feature=youtu.be" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent;" rel="noopener noreferrer">сохраняет традиции и оригинальные рецепты</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"> наших национальных напитков. </span></p><p><br /></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы — из 3019 года</strong></p></h3><p></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Вас случайно занесло на тысячу лет назад и теперь вы немного сбиты с толку от происходящего.</span></p><p><br /></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"><span class="ql-cursor">﻿</span>Благодаря технологиям, Кыргызстан может кардинально измениться. Возможно наши покупки буду доставлять дроны, а дети будут играть с дополненной реальностью. Но компания «Шоро» </span><a href="https://www.youtube.com/watch?v=VDtLCnIFf8A&feature=youtu.be" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent;" rel="noopener noreferrer">сохраняет традиции и оригинальные рецепты</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"> наших национальных напитков. </span></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Илон Макс, перелогиньтесь, пожалуйста</strong></p></h3><p></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Пока весь мир восторгается новостями про искусственный интеллект, вы уже вовсю создаете свой. Скорее всего вы и есть тот человек, который колонизирует Марс.</span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ql-cursor">﻿</span>Благодаря технологиям, Кыргызстан может кардинально измениться. Возможно наши покупки буду доставлять дроны, а дети будут играть с дополненной реальностью. Но компания «Шоро» </span><a href="https://www.youtube.com/watch?v=VDtLCnIFf8A&feature=youtu.be" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer">сохраняет традиции и оригинальные рецепты</a><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"> наших национальных напитков. </span></p></section>

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