С 22 октября мы вновь запускаем курс по обучению публичным выступлениям. Мастерская ораторского искусства полностью состоит из практических занятий, на которых участники научатся эффективно выстраивать свою речь, удерживать внимание слушателей и рассказывать интересные истории без страха перед аудиторией.
Что будет?
Мы разложим по полочкам все ключевые элементы ораторского мастерства. Вы узнаете, как эффективно контактировать с аудиторией, правильно пользоваться языком тела, аргументировать мысли и точечно направлять свои сообщения. На мастерской вы будете не просто слушать, но и отрабатывать каждый навык с помощью игровых упражнений и практических занятий. Мы запишем на видео ваши выступления, разберем ошибки и поделимся лайфхаками дебатных клубов.
Для кого курс?
Мастерская ораторского искусства будет полезна руководителям и бизнесменам, специалистам в области продаж, маркетинга и PR, тренерам и преподавателям, чиновникам и политикам, студентам и выпускникам, психологам, журналистам и адвокатам, а также всем тем, кто хочет делать убедительные презентации и преодолеть страх выступлений.
Кто будет вести занятия?
Канат Ногойбаев — дебатер с многолетним опытом и сертифицированный тренер по дебатам. Он всегда принимает активное участие в развитии дебатов в Кыргызстане.
Канат координировал проекты в Международной Образовательной Ассоциации Дебатов в Центральной Азии. Сейчас он работает в сфере коммуникаций и связей с общественностью.
Какая продолжительность?
Мастерская стартует 22 октября, она состоит из семи занятий с домашними заданиями. Мы будем встречаться дважды в неделю по вторникам и четвергам с 18:30 до 20:00. К финальной встрече каждый участник подготовит свое выступление.
Программа
Место проведения: офис «Клоопа» по адресу: ул. Горького 48/1 (между ул. Матросова и Бектенова)
Занятие 1
В начале была мысль. Посыл сообщений. Что я хочу донести до всех? Оценка интересов собеседника. Навыки по формированию посыла.
Занятие 2
Аргументируй! Аргументация. Логика как основа контруктивного общения. Использование фактов и примеров.
Занятие 3
Разложим все по полочкам. Структура речи. Запись выступлений на видео и разбор.
Занятие 4
Как не стать героем мемов? Разбираем логические ошибки.
Занятие 5
Вся наша жизнь – театр. Вербальная и невербальная коммуникация. Жестикуляция и мимика – плюсы и минусы. Актерское мастерство.
Занятие 6
Техники эффективной коммуникации. Работа с аудиторией и вопросами. Навыки убеждения.
Занятие 7
Акулы слова. Итоговые выступления участников.
Сколько стоит?
При оплате курса до 16 октября 5000 сомов. До 22 октября – 6500 сомов.
У нас предусмотрено два бесплатных места. Пожалуйста, укажите в заявке, почему вы не можете оплатить, мы свяжемся с вами, как только одобрим заявку.
Как оплатить?
У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на наш счет в банке KICB (наличными не принимаем).
Это можно сделать двумя способами — через кассу или платежный терминал банка KICB. Переведите оплату на счет 1280026052699891, возьмите чек об оплате, вышлите фотографию чека на адрес school@kloop.kg или через WhatsApp на номер +996555969613.
Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь
По всем вопросам, включая вопросы оплаты, обращайтесь по телефонам:
+996555969613 (Megacom)
+996700969613 («О!»)
Дедлайн для подачи заявки
Заявку нужно отправить до 23.59 часов, 16 октября — заполните форму ниже: