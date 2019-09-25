С 22 октября мы вновь запускаем курс по обучению публичным выступлениям. Мастерская ораторского искусства полностью состоит из практических занятий, на которых участники научатся эффективно выстраивать свою речь, удерживать внимание слушателей и рассказывать интересные истории без страха перед аудиторией.

Что будет?

Мы разложим по полочкам все ключевые элементы ораторского мастерства. Вы узнаете, как эффективно контактировать с аудиторией, правильно пользоваться языком тела, аргументировать мысли и точечно направлять свои сообщения. На мастерской вы будете не просто слушать, но и отрабатывать каждый навык с помощью игровых упражнений и практических занятий. Мы запишем на видео ваши выступления, разберем ошибки и поделимся лайфхаками дебатных клубов.

Для кого курс?

Мастерская ораторского искусства будет полезна руководителям и бизнесменам, специалистам в области продаж, маркетинга и PR, тренерам и преподавателям, чиновникам и политикам, студентам и выпускникам, психологам, журналистам и адвокатам, а также всем тем, кто хочет делать убедительные презентации и преодолеть страх выступлений.

Кто будет вести занятия?