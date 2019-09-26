Вечер пятницы. На часах 17:58 и вы вспомнили, что через 40 минут вас ждут на вечеринке по случаю дня рождения вашего друга. На общественном транспорте вы никогда не успеете вовремя и вот вы отчаянно пытаетесь вызвать такси, но сначала приложение отвечает вам, что свободных машин нет, и тогда вы звоните в другую службу — оператор в диспетчерской отвечает очень долго, а потом подтверждает ваш заказ целую вечность. И вот вы приехали к другу на вечеринку с опозданием в полтора часа.

Знакомо?

Вместе с Яндекс.Такси мы создали калькулятор, который посчитает сколько времени в год у вас может уходить на разговоры с диспетчерами такси и подтверждение заказа — времени, которое можно было бы использовать с интересом.

В калькуляторе мы использовали самый оптимистичный сценарий, где вы тратите на разговор с оператором и подтверждение заказа всего 4 минуты.

Приложение Яндекс.Такси можно скачать в Google Play или App Store.