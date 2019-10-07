Материал подготовлен в партнерстве с программой USAID-IDLO «Доверие суду»
Аргумент, который используют нечестные работодатели — «мы частная организация и работаем по своим правилам, законы Кыргызстана на нас не распространяются». Разумеется, это неправда — все должны соблюдать законы Кыргызстана.
Вместе с программой USAID-IDLO «Доверие суду» мы помещаем вас в максимально конфликтные рабочие моменты и объясняем, какие права у вас есть. В конце теста мы расскажем, какими способами можно решать конфликты на работе (и не только!).
ОсОО «Ваша компания» нанимают вас в качестве координатора. У них сомнительная репутация работодателя, поэтому будьте начеку.
Автор: Азиза Раимбердиева
Фактчек: Фатима Якупбаева
Коллажи: Дарья Удалова для Kloop.kg