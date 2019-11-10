Защищено: Открыть кафе и не прогореть. Игра «Бакай Банка» про кыргызский бизнес От Азиза Раимбердиева - 10 ноября 2019 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp 1 min read Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Хочу iPhone 11, но у меня всего 10 тысяч сомов. 5 способов купить (любой) товар Бишкек: В кафе «Мангал» на южной магистрали произошел пожар Еда и Рамазан: как общепит борется за клиентов, соблюдающих главный пост года Депутаты решили пока не запрещать курение в кафе и ресторанах Комитет ЖК одобрил в первом чтении запрет на курение в кафе