Сеть, которой управляла семья Абдукадыра, была чрезвычайно прибыльной. Им принадлежала большая часть тех 700 миллионов долларов, которые Саймаити вывел из страны за пять лет. В обмен на часть прибыли Саймаити должен был переводить эти деньги.

По его словам, большая часть денег поступила из «кассы» сети на рынке «Абу Сахий» в Ташкенте. (Адвокат Тилляева подтвердил, что в то время семья Абдукадыра поставляла товары на рынок, но отрицал сушествование «кассы».)

Проблема была в том, как перевести эти деньги в Кыргызстан, где с ними дальше мог работать Саймаити. В то время из-за строгого валютного контроля и финансового регулирования в Узбекистане вывезти деньги из страны законно было практически невозможно.

«Вот почему деньги переправлялись через черный ход, переправлялись в Кыргызстан, и отмывались через кыргызский банк… Никто не знал об этом.»

«Черным ходом» Саймаити называл способ, который он разработал с людьми Абдукадыра, чтобы доставить деньги в Кыргызстан: наличные прятали в запасных колесах грузовиков и перевозили через границу. По его словам, каждый грузовик сопровождали два других — один спереди и один сзади, чтобы контролировать водителя.

Он рассказал, что по прибытии в Кыргызстан грузовики доставляли наличные на склад сети Абдукадыра рядом с узбекской границей.

«В Кашгар-Кыштаке [водители] пересчитывали деньги и передавали их мне. Трое или четверо вооруженных ребят перевозили их [деньги] на машине в банк, — добавил он. — Когда все было готово, я тоже ехал туда, подписывал [документы] и переводил их. В этом заключалась моя работа. Я не прикасался к деньгам и не пересчитывал их».

Те же контракты, которые Саймаити использовал для «импорта» товаров из Китая на свой рынок «Ноогардан-Атуш», служили другой цели: создавали ложную «историю происхождения» для вновь внесенных денег.

«Финансовая разведка задавала вопросы, — говорил Саймаити. — Мы отвечали, что [деньги] были с моего базара. Если они спрашивали откуда [на базаре] столько денег, и мы показывали документы, которые создавались в Китае. Грузы от “Абу-Сахий” … проходили как грузы моей компании. … [Это выглядело, как будто] грузы поставлялись моей компанией, и моя же компания их продавала. Это то, что мы показывали в своих документах… и все это по книге.»

Теперь, когда деньги Абдукадыра были в безопасности на счетах Саймаити, их надо было отправить, куда велит семья.

Саймаити сообщил журналистам, что небольшая часть банковских переводов ушла в Китай на законные деловые нужды — купить еще товаров для последующей продажи. Но в основном это была чистая прибыль семьи, которую он сохранял на зарубежных счетах и вкладывал в недвижимость.

Обычно Саймаити делал банковские переводы, но часть денег улетала с курьерами регулярными авиарейсами. Он пояснил, что так приказали люди Абдукадыра – иногда им нужны были наличные, или просто не хотелось платить сервисный сбор за денежные переводы.

Хотя журналисты так и не получили документацию по всем 700 миллионам долларов, которые вывел за границу Саймаити, примерно для половины этой суммы он предоставил таможенные декларации на вывоз наличных, банковские платежки, выписки со счетов, договоры и другие подтверждения. В этих документах указаны отправитель, получатель, даты, номера счетов, а также страна назначения.