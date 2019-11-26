Бакир Таиров

Глава Финпола Бакир Таиров сообщил, что бизнесмен Айэркен Саймаити незаконно вывез из страны 932 миллиона 736 тысяч долларов. Таиров ссылается на банковские документы, которые изъяло следствие — Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями начала досудебное производство по фактам, изложенным в журналистском расследовании «Азаттык», OCCRP и Kloop.kg.

Финпол ведет досудебное произдовство, хотя Финразведка сообщала о махинациях Саймаити еще четыре года назад. В 2014 году Финразведка обратилась в МВД, подозревая Саймаити в уклонении от уплаты таможенных платежей и легализации преступных доходов. А спустя два года, в 2016 году, передала материалы в Финпол, но ведомство отказалось возбуждать дело.

Переводы, совершенные компанией «Абдыраз» Айеркена Саймаити, вызвали подозрения у Финразведки.

«У нас были сомнения. Почему у них был такой низкий оборот, и при этом они переводили так много денег?» — сказали в ведомстве.

Вывод 700 миллионов долларов Финразведка подтвердила еще летом 2019 года, проверив факты, упомянутые в первой части журналистского расследования «Азаттыка». А 22 ноября вышло совместное расследование «Азаттык», OCCRP и «Клоопа», информатором которого был Саймаити, рассказавший как именно он выводил деньги из Кыргызстана, чьи это были деньги и какие чиновники входили в корруцпионную схему.

Саймаити, Абдукадыр, Матраимов

Айэркен Саймаити

Саймаити рассказал журналистам, что контрабандный товар декларировали как ткань — товар с наименьшей пошлиной, а потом продавали в странах ЕАЭС. На самом деле это мог быть другой куда более дорогой товар, на который полагалась большая пошлина. После Саймаити отмывал деньги через большой базар, якобы оплачивая товары и услуги.

Убитый бизнесмен указывал основанием для перевода самые разные причины — от возврата долгов и покупки товаров, до покупки недвижимости. Финпол подтвердил это.

«От имени самого Айеркена Саймаити и компании «Абдыраз» деньги переводились в Китай, Турцию, Литву, Великобританию, Германию и другие страны на счета сотен контрагентов», — сказал глава Финпола.

Также Саймаити не сдал декларацию о доходах, не заплатив при этом 2 миллиарда 602 миллиона сомов. Именно из-за этой суммы его в сентябре объявили в розыск. К этому времени бизнесмен жил в Стамбуле и был убит 10 ноября, успев передать материалы о контрабанде и вывозе сотен миллионов долларов из Кыргызстана.

Контрабандная сеть и деньги, переводимые Саймаити, принадлежали бизнесмену Хабибуле Абдукадыру — главе влиятельного клана, владеющего группой компаний «АКА» — туда входят «AKA Petroleum», «AKA Immobilien», «AKA London Trading», «MBL Investments» и «AKA International».

Для работы контрабандной сети нужна была лояльность таможенников и группировка вложила в подкуп чиновников большую сумму. По словам Саймаити, с кланом Абдурахман сотрудничал теперь уже бывший зампред Таможни Раим Матраимов.

Финпол, Финразведка, «АКА»

Хабибула Абдукадыр на инаугурации президента Жээнбекова.

После выхода первой части журналистского расследования, упомянутые в нем факты проверили и Финпол, и Финразведка. В расследовании была указана связь Саймаити и клана Матраимовых.

При этом глава Финразведки — сват Матраимовых. Младшая сестра председателя Госслужбы финансовой разведки Гуламжана Анарбаева замужем за членом семьи Матраимовых.

В Финполе работал младший брат Раима Матраимова, ушедший с должности из-за расследования. А глава ведомства связан с компанией «AKA Petroleum» Хабибулы Абдурахмана.

Несколько родственников Бакира Таирова, имеют бизнес-отношения с двумя компаниями Абдукадыра. Брат Таирова Искендер — бизнес-партнер «AKA Petroleum» и сооснователь «Терексай Жаштары» — компании, которая в 2014 году приобрела в Кыргызстане месторождение сурьмы за 4,5 млн долларов.

После смерти Искендера Таирова «AKA Petroleum» занялись его вдова Чолпон Элмуратова и зять братьев Таировых Токтосун Туманбаев, который к тому же глава «Терексай Жаштары».

Супруга депутата Искендера Матраимова Миновар Жумаева учредитель «AKA Immobilien». Жена Раимбека Матраимова Уулкан Тургунова имеет совместный строительный проект в Дубае вместе с Абдукадырами. Тургунова числится в проекте как инвестор. Еще один инвестор — Маймаитили Хадир, брат Хабибулы Абдукадыра. Третий участник — компания «AKA International».