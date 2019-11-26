Защищено: Вы спросили — мы ответили: Kloop.kg и Beeline отвечают на вопросы о налогах в Кыргызстане От Партнерский материал на Kloop.kg - 26 ноября 2019 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp 1 min read Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Шесть депутатов парламента с опозданием сдали налоговую декларацию. Их могут оштрафовать на тысячу сомов Предприниматели столкнулись с проблемами при получении электронной подписи. Она нужна для сдачи налоговой отчетности Власти хотят отменить добровольный патент для маленьких магазинов Матраимовы скрыли налоги на 24 млн сомов — ГСБЭП Спикер Джумабеков три года скрывал от налоговой бизнес своей жены — Politmer.kg