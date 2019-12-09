Изнасилована системой. Шесть лет угроз, травли и поисков справедливости

Спустя месяц после победы в Сокулукском суде, в конце июля 2015 года, трое неизвестных мужчин начали ломиться в дом Наргизы ночью — женщина пыталась дозвониться в милицию, а потом омбудсменке Арзыкан Момунтаевой. Но она успела выкрикнуть в трубку только «Арзыкан эже!», когда мужчины выломали шаткую дверь.

«Я закричала и думала лишь о том, чтобы они не тронули моих детей», — вспоминает Наргиза о той ночи. По ее словам, в полной темноте мужчины в масках накинули ей на шею толстую веревку и опрокинули на землю, протащили за волосы по коридору и несколько раз ударили по животу. У Наргизы сперло дыхание, и она не смогла произвести ни одного звука. Кто-то сильно ударил ее по голове и прошептал прямо в ухо: «Мы тебя убьем, если ты не заберешь свое заявление и не откажешься от претензий». В ужасе Наргиза якобы узнала голос нападающего: «Это был Ильгиз». Еще один удар по голове и темнота.

«Открываю глаза и вижу милиционеров и Арзыкан эже. Мои мальчики плачут. Меня везут в больницу. Я вся в крови», — Наргизу сначала поместили в местную больницу, а после разговора с психологом перевели в Республиканский центр психического здоровья. Экспертиза подтвердила, что в ту ночь мужчины избили и изнасиловали Наргизу, пока в нескольких метрах от них спали ее дети.

«Я закрывала глаза и видела их перед собой. Мне казалось, что они придут за мной и добьют», — рассказывает Наргиза о событиях после нападения. В больнице по ночам она своими криками от кошмарных снов будила соседок по палате.

Женщина написала заявление о нападении и изнасиловании, правоохранители возбудили еще одно дело. Но на обвинения Наргизы Ильгиз предоставил следователям видео, которое показывает, что он в тот вечер играл с семьей в футбол. Это подтвердили и его родственники. У единственного подозреваемого было алиби, поэтому дело прекратили — следствие «не смогло найти нападавших» на Наргизу в ту ночь.

Спустя месяц реабилитации женщина вернулась домой, но нападки и угрозы со стороны родственников мужчин не прекратились. Апогеем стал стихийный митинг у офиса Момунтаевой в 2015 году, после возбуждения уголовного дела по второму изнасилованию.

Около трехсот агрессивно настроенных людей выкрикивали оскорбления в адрес Момунтаевой, обвиняя ее в «продажности» и «очернении хороших парней», угрожали ей смертью. Люди на улице готовы были растерзать омбудсменку. Испугавшись за безопасность женщины, к ней в офис приехали ее сын и муж. Пока они пытались вывести Момунтаеву из здания, кто-то из толпы расцарапал ее сыну грудь и вырвал у него пучок волос.

«До меня не добрались их руки, но ранили их слова. Это была пытка, против меня натравили народ. Но я готова была отвечать за свои поступки, я всегда работала для людей», — вспоминает Момунтаева. Эти события не повлияли на ее решение помогать Наргизе. Женщины до сих пор общаются и Наргиза с улыбкой называет свою защитницу «Арзыкан эже».

Но спустя год после митинга и травли Момунтаевой все-таки пришлось уйти с поста омбудсменки, «потому что честно защищать права людей тяжело, особенно права женщин». Она открыла свою небольшую неправительственную организацию и продолжает помогать женщинам.

Три тени

В 2015 году Чуйский областной суд отменил приговор Сокулукского райсуда и оправдал трех мужчин — Наргиза обжаловала это решение и Верховный суд вернул дело в Талас на пересмотр.

«Верховный суд может сам вынести решение, но в этом случае они просто перевели дело обратно в Талас, а там начали искусственно затягивать процесс», — рассказал представитель Наргизы.

Так и случилось. Наргиза поругалась со своим адвокатом, искала другого, а суды все затягивали и затягивали процесс. Так в бюрократии утонуло почти три года.

Когда Наргиза совсем теряла надежду выиграть суд, к ней подходил старший сын, обнимал и говорил, что когда вырастет, станет судьей и накажет ее обидчиков.

«Я устала, ужасно устала от всего этого. Но в мире должна быть справедливость, я хочу восстановить свое имя. Ради детей», — говорит Наргиза. Все, что она делает — для ее сыновей, чтобы их жизнь была лучше, чем ее собственная.

В ноябре 2018 года Таласский городской суд оправдал мужчин из-за «отсутствия состава преступления». Кроме того, статью переквалифицировали с «группового изнасилования» на просто «изнасилование» — теперь мужчины утверждали, что только у одного их них был секс с Наргизой, а двое просто присутствовали на месте происшествия. Рузиев утверждает, что таласский судья принял такое решение с целью облегчить процесс оправдания для всех троих подсудимых.

К этому времени Наргиза уже не могла больше оставаться в Таласе — отовсюду она ловила косые взгляды. Женщина решила, что лучше переехать в Бишкек, где ее никто не знал, где при поиске работы можно было скрыть факт бесконечных судебных тяжб. «В день суда я всегда отпрашивалась с работы и придумывала всякие причины. Не хочу говорить работодателям правду», — говорит Наргиза.

В столице женщина устроила мальчиков в новую школу, нашла работу и жилье, начала посещать различные курсы. На почетном месте в маленькой комнатке, где она живет с детьми, рядом с похвальными грамотами ее сыновей лежат и сертификаты Наргизы об «успешном завершении тренинга» по личностному росту, финансовой грамотности и развитии потенциала женщин.

«Всегда хотела учиться и развиваться. Зачем на одном месте сидеть? У меня энергии слишком много, постоянно хочется что-то делать», — с улыбкой говорит женщина.

Спустя шесть лет борьбы — летом 2019 года — Наргиза, ее адвокат и правозащитники выходят из здания Верховного суда. Они наконец-то добились отмены оправдательного приговора и снова появилась надежда наказать обидчиков женщины.

На лице Наргизы широкая улыбка, ее поздравляют правозащитницы, но она выглядит ошарашенной — как будто еще не совсем поверила в случившееся. «Кажется, сначала судья был на их стороне, но потом перешел на нашу», — с возбуждением рассказывает о процессе Наргиза и продолжает жать руки всем, кто помогал ей на протяжении последних шести лет.

Но вдруг люди, еще секунду назад сияющие счастьем, резко замолкают и в воздухе появляется странное напряжение. Улыбка Наргизы сползает с лица и превращается в угрюмую, потерянную гримасу. Резко становятся заметны ее морщины, сгорбленная спина и седина в волосах.

— Просто не смотри туда, все будет хорошо, — успокаивает Наргизу одна из правозащитниц, обнимая ее и закрывая своим телом от противоположной стороны улицы.

Там возле машин стоят трое мужчин, в темной одежде, с напряженными лицами. Что-то обсуждая, они поглядывают на Наргизу. Все трое тоже переехали в Бишкек, но пока не имеют постоянной работы. Их длинные тени падают на проезжую часть и карабкаются к узкому тротуару, на котором теснятся сторонники обвиняющей их женщины.

Позитивный настрой окачательно выветрился — все спешно усаживаются в такси и уезжают. Наргиза вместе с ними. У Верховного суда остались лишь несколько конвоев и три недовольные тени.

Через месяц Наргиза встретится с ними вновь, но уже в районном суде Бишкека. По словам адвоката Наргизы, мужчины снова изменили свои показания и теперь утверждают, что никакой сексуальной связи между ними не было вообще. Новому суду предстоит заново изучить девять томов дела, которое рассматривается уже шесть лет, а значит радоваться маленькой женщине пока нечему.