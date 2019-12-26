Иллюстрация с фейсбука 24.kg

Издание «24.kg» сообщило на официальной странице в фейсбуке о массивных DDoS-атаках на их сайт.

«Мы долго молчали, но пришло время раскрывать карты. Наш сайт несколько дней подвергается массивной DDoS-атаке. Мы делаем все возможное, чтобы вы не ощутили того, что происходит, но иногда у нас не получается», — указано на официальной странице издания.

Сейчас сайт «24.kg» работает со сбоями. Представители издания не уточнили журналисту «Клоопа» из-за какого конкретно материала на их сайт ведется атака.

«На прошлой неделе была разовая атака. Массированная DDoS-атака началась со вчерашнего дня. Наши специалисты работают над этим», — сообщили в издании.

В середине декабря издания «Клооп», «Фактчек» и «Кактус» также подверглись атакам

после публикации расследования о гардеробе жены экс-замглавы таможни Раимбека Матраимова.

По данным «Фактчека», у жены Матраимова есть люксовая одежда и аксессуары на сумму свыше 270 тысяч долларов, что не соответствует декларации об их доходах.

DDoS-атака — это атака на сервер сайта огромным количеством запросов, с целью вывести его из строя.