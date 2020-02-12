Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков раскритиковал работу главы Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бакыта Абдиева. По его словам, Абдиев не справляется со своими должностными обязанностями и предложил ему уйти в отставку.

«Чего сидишь? Уходи. Зачем тебе мучать весь народ?» — сказал Жээнбеков.

Жээнбеков был недоволен медленным строительством объектов. По его словам это наносит ущерб бизнесу.

«По-кыргызски говоря, вы сидите и набиваете себе карманы. Мы опустились на 70%», — заявил Жээнбеков.

Издание «Кактус» пишет, что президент говорил о рейтинге Doing business. Конкретно о разделе о получении разрешения на строительство, где Кыргызстан с 20-го места опустился до 90-го.

Рейтинг Doing business составляется путём оценки стран по благоприятности условий ведения бизнеса.

СМИ Кыргызстана сообщают, что Абдиев согласился с критикой президента и готов уйти в отставку. Однако по информации правительства, заявление об отставке не поступало.

Работа госстроя уже не первый раз подвергается критике. В 2019 году Жээнбеков критиковал главу Госстроя за плохую работу — тогда Абдиев получил выговор.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тоже был недоволен работой руководства госстроя.

«Сроки строительства объекта обозначаются изначально, государственные средства выделяются своевременно, а результата нет. Нельзя относиться халатно к работе, от результата которой зависит судьба тысяч людей», — говорил Абылгазиев.

Редактура: Айжамал Джаманкулова