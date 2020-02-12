Министерство образования Узбекистана издало приказ, согласно которому «все студенты, обучающиеся на территории Центральной Азии могут в упрощенном порядке перевести свою учебу в ВУЗы Узбекистана». Поэтому обучающиеся в Оше узбекистанцы готовятся переводить свою учебу в отечественные учебные заведения.

Узбекистанец Омаджон Камилов из ОшМУ сообщил «Клоопу», что после издания приказа он решил продолжить учебу в своей стране. Но из-за того, что он учится на первом курсе, он не может сразу перевестись.

«Я не знаю, что сейчас делать. В Узбекистан зовут обратно [учиться], тут же говорят что на первом курсе нельзя переводиться. Я бы хотел продолжить учебу в своей стране, если это возможно», — сказал Коримов.

Проректор ОшМУ по учебной части Замирбек Божонов подтвердил «Клоопу», что узбекистанские студенты готовятся к переводу. Однако он отметил, что по законам Кыргызстана перевод в другой ВУЗ на первом курсе не допускается.

«Узбекистанские студенты говорят что хотят уйти, мы им не препятствуем. На данный момент мне сложно сказать точное число [студентов, которые собираются переводиться], потому что каждый день мы им выдаем зачетные книжки и транскрипты. Согласно положению о переводе и восстановлении [студентов в Кыргызстане], первокурсники не могут переводиться, но несмотря на это их все же призывают обратно. Что с будет после того, как они выйдут отсюда это их проблемы», — сказал Божонов.

По закону Кыргызстана, нельзя осуществлять перевод в другой ВУЗ на первом и последнем курсе. Но по законам Узбекистана, студенты могут переводиться после первого семестра первого курса.

В Ошском государственном университете на данный момент учатся около трех тысяч узбекистанцев. Из них примерно 2500 — первокурсники.

Узбекистанцы, учащиеся в Кыргызско-узбекском университете города Ош, также обращаются к руководству с просьбой о переводе. В университете готовы выдать документы студентам. Однако за продолжение учебы в узбекистанском ВУЗе кыргызская сторона ответственности не несет.

В Кыргызско-узбекском университете учатся чуть больше студентов из Узбекистана — около четырех тысяч. Свыше трех тысяч из них первокурсники.

«Студентов никто не принуждает»

По словам Ойбека, студента из Узбекистана, он не понимает значения указа. Среди студентов ходят слухи, что это мера была принята из-за коронавируса.

«Раньше такой возможности не было, потому что вступительные экзамены в ВУЗы Узбекистана очень сложные. Деньги тоже играют роль. А в Кыргызстане таких сложностей нет, да и контракт недорогой. Поэтому я сюда и поступил. После того, как вышел этот приказ, узбекстанские студенты в Оше об этом и говорят», — говорит он.

Посольство Узбекистана в Кыргызстане сообщило «Клоопу», что приказ не принуждает студентов переводиться. Но многие студенты поняли приказ о переводе, как обязательную меру.

«Изданный [Министерством образования Узбекистана] приказ облегчит [узбекистанским] студентам процедуру получения образования на их родине. На данный момент сотрудники посольства посещают учебные заведения и проводят разъяснительные работы. В основном в Оше и Джалал-Абаде», — объяснили в посольстве.

Студенты из Узбекистана в основном учатся Ошских, Жала-Абадских и Бишкекских ВУЗах. Как сообщили «Клоопу» в Министерстве образования, ведомство не ведет учет количества студентов, учащихся в Кыргызстане.

Радио «Озодлик» сообщает, что около семнадцати тысяч узбекистанцев получают образование в Кыргызстане.

Авторка: Мадина Алтынбек кызы