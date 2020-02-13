Минздрав Казахстана сообщил, что из Китая в Алматы вывезли 171 казахстанца и 40 кыргызстанцев. Все они покинули Китай из-за вспышки коронавируса.

Самолет прибыл в Алматы в 7:00 13 февраля, кыргызстанцев уже отправили в Бишкек.

Сегодня в 7:00 часов утра в г. Алматы из Пекина прибыл рейс с 211 пассажирами на борту Сегодня в 7:00 часов утра в г. Алматы из Пекина прибыл рейс с 211 пассажирами на борту, в том числе 171 граждан Казахстана и 40 граждан Кыргызстана. 171 граждан Казахстана были госпитализированы в многопрофильную клиническую больницу г. Алматы с соблюдением всех требований инфекционного контроля.40 граждан Кыргызстана были доставлены в Бишкек.Период пребывания в стационаре — 3 дня для всестороннего медицинского обследования и проведения лабораторных анализов на коронавирус и ОРВИ. При этом, срок госпитализации может продлиться, если будут медицинские показания. На данный момент состояние здоровья прибывших удовлетворительное, жалоб нет. Publicerat av Министерство здравоохранения Республики Казахстан Onsdag 12 februari 2020 Видео: Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Ранее Министерство здравоохранения Кыргызстана сообщало, что с 28 января из Китая в Кыргызстан прибыли 634 человека. Из них 552 находятся под наблюдением врачей в домашних условиях, еще 82 – на карантине в медучреждениях.

«Тех, кто приехал непосредственно из Ухани, положили на обсервацию. Их 18 человек. Всех, кто прибыл из КНР, проверяют несколько дней на наличие температуры. На сегодня лиц с подозрением на коронавирус нет», — сообщили в ведомстве.

В связи со вспышкой коронавируса в Китае Минздрав открыл горячую линию при департаменте эпидемиологической службы. Получить консультацию можно по телефонам: 0312323055, 0312323202, 0550033607.

Китайский город Ухань в провинции Хубэй стал очагом распространения ранее неизвестного коронавируса. На сегодняшний день от болезни погибло по меньшей мере 1300 человек, насчитывается более 60 тысяч случаев заражения, однако, около 6 тысяч человек были вылечены.

Власти Китая закрыли Ухань с населением более 11 млн человек на карантин, в городе отменены железнодорожные и авиарейсы, а также внутригородской транспорт.

Почти все случаи заражения новым вирусом зафиксированы на территории Китая, однако заболевшие выявлены и в других странах, в том числе в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Малайзии, Южной Корее, Тайване, Непале, Кот-д’Ивуаре, России, Соединенных Штатах, Австралии и нескольких странах Европы.

Более того, Минздрав Японии 13 февраля сообщил о том, что 218 случаев заражения было выявлено на на круизном лайнере Diamond Princess.

20 января лайнер отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

Правительство Японии разрешило некоторым некоторым пассажирам покинуть лайнер, если их тесты на вирус COVID-19 дадут отрицательный результат. На борту судна находится 2666 туристов и 1045 членов экипажа.

31 января ВОЗ объявила вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения.

Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе разработал сервис с постоянно обновляющейся статистикой распространения коронавируса – Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) Global Cases (by Johns Hopkins CSSE).

В ней можно просмотреть количество зараженных и умерших от болезни, а также степень ее распространения по странам мира.

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