На заседании Исполнительного комитета Кыргызского футбольного союза Бахадыр Кочкаров был назначен председателем Судейского комитета.

*Кыргызский футбольный союз — новое название ФФКР.

Судейский комитет занимается развитием судейства и инспектирования. Сотрудники комитета обучают людей работе футбольных судей и инспекторов, которые будут судить футбольные матчи.

Бахадыр Кочкаров — легендарный кыргызский арбитр, который свой первый матч обслужил еще 26 мая 1997 года.

В начале 2000-х годов Кочкаров обслуживал матчи чемпионата и кубка Кыргызстана в качестве основного арбитра. В 2010 и 2014 годах он был боковым арбитром в судейской бригаде узбекистанца Равшана Ирматова — они обслуживали матчи Чемпионата мира по футболу в Южной Африке и Бразилии соответственно. Судейская бригада Ирматова обслужила 9 матчей в финальных стадиях чемпионатов мира — это рекорд.

Кочкаров также был ассистентом рефери в матчах Клубного чемпионата мира, на Олимпийских играх, Кубке Азии, Кубке Конфедераций и других турнирах. Свой заключительный матч Кочкаров судил 10 ноября 2019 года — это была игра между сборными Австралии и Тайваня, в которой участвовали футболисты до 19 лет.

Кочкаров объявил о завершении карьеры 26 февраля 2019 года на церемонии провода арбитров — AFC Referees Memento Awards 2020 в Малайзии.