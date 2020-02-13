Обновлено в 4:50.

Нурдин Дуйшобаев попал в больницу с сотрясением мозга — он депутат сельского кенеша Лейлекского района, что в Баткенской области. По его словам, его избил председатель кенеша Сапарали Борубаев.

Но Борубаев отрицает избиение и настаивает, что только поспорил с коллегой. Он утверждает, что находившиеся при этом споре депутаты подтвердят его слова. По словам Борубаева, Нурдин Дуйшобаев его соперник на грядущих выборах председателя кенеша.

Пресс-секретарь УВД Баткенской области Дамира Юсупова сообщила, что Дуйшобаев обратился с заявлением в милицию.

«В своём заявлении он сообщил, что 12 февраля где-то 19:00 в месте его без причины избил и обматерил односельчанин Сапарали Борубаев», — сказала Юсупова.

Заявление Дуйшобаева было зарегистрировано в ЕРПП по статье «Хулиганство». Начато досудебное производство.

Депутат Дуйшобаев утверждает, что на заседании, где обсуждали бюджет на 2020 год, он выступил с критикой. После заседания председатель назвал Дуйшобаева и его коллег «мафиозниками», обвинил в продажности, а потом пытался задушить.

«Он начал меня обвинять меня в том, что я вношу смуту в общественный порядок, постоянно занимаюсь подстрекательством. Затем обхватил мою шею руками и начал душить, предлагал выйти “раз на раз” с ним. Вытащил меня из машины, повалил на землю и нанес несколько ударов в грудь, в область лица. После произошедшего находился в шоковом состоянии. Один из находившихся в машине разнял нас и оттащил меня в сторону. Когда меня оттаскивали, поцарапал руку об землю», — утверждает Дуйшобаев.

Над текстом работала: Жийдегуль Садридин