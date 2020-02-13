На заседании парламента депутатка Аида Исмаилова сообщила, что в Нарыне с медсестер собрали по 200 сомов «на чай» представителям Минздрава.

Исмаилова рассказала «Клоопу», что о сборах с медсестер узнала от самих сотрудников Центра семейной медицины Нарынской области — сам инцидент произошел в этом месяце.

«Заработная плата медиков, педагогов а также социальных работников не такая уж большая. Вместо того, чтобы поддерживать их, мы отнимаем у них оставшиеся деньги. Возможно, руководители считали, что эти деньги ничего не значат. Но я думаю, что для людей с маленькой зарплатой и эта сумма значит многое», — недовольно ответила Исмаилова.

В Минздраве не знают о сборах денег с нарынских медсестер. Сотрудница пресс-службы Минздрава Жылдыз Айгерчинова утверждает, что в Нарынскую область в последнее время никто не ездил, поэтому ведомство уточняет информацию.

«Мы тоже ждем ответа. Мы сообщим об этом после получения ответа. В последнее время туда никто не ездил. Про какую комиссию они говорят — я не знаю. Если бы была командировка, мы сразу узнали бы. Подождем ответа от координатора по Нарынской области», — сказала она.

В последнее время депутатка часто выступает в защиту медработников. Например, она предложила наказывать людей за нападения на врачей штрафом от 60 тысяч до 80 тысяч сомов или лишением свободы от шести месяцев до года.

Осенью прошлого года Исмаилова рассказала, что врачи столичных поликлиник недовольны оптимизацией, из-за которой один специалист должен был наблюдать и за детьми, и за взрослыми, и за беременными (а не разные специалисты, как было до этого).

В феврале 2020 года медики в социальных сетях сообщили, что встречались с депутаткой вне работы и она интересовалась их условиями труда.

Исмаилова в парламенте с 2015 года и представляет фракцию «Республика — Ата Журт». В октябре 2020 года в Кыргызстане состоятся очередные выборы в парламент.