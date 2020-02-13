Президент Сооронбай Жээнбеков назначил полпреда Баткенской области Акрама Мадумарова на должность вице-премьер-министра. Мадумаров занял место Разакова, который 11 февраля был освобожден от занимаемой должности.

Кандидатуру Мадумарова на должность вице-премьера по силовому блоку и вопросам границ предложил глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев. За его кандидатуру проголосовали 87 депутатов и только один против.

«Главной причиной, по которой мы предложили Акрама Камбаралиевича на эту должность — это вопросы границ. Самый сложный из них — это вопрос с Таджикистаном. Мадумаров родился и вырос в Баткенской области, знает о географическом положении, условиях и интересах народа. Он активно проявлял себя и в составе государственной комиссии. […] Он внес свой вклад в разрешении приграничных проблем. Он достоин должности вице-премьера», — заверил Абылгазиев.

Мадумаров известен общественности тем, что раскритиковал преподавателей Баткенского государственного университета за отсутствие галстука.

Биолог, аким, полпред

Мадумарову 43 года, образование высшее. В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию по биологии, а в 2012 году окончил Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел.

Трудовую карьеру Мадумаров начал преподавателем в Аграрной академии. С 2006 по 2013 годы проработал на разных должностях в аппарате президента. После этого до 2017 года занимал пост акима Кадамжайского района.

В 2017 году Мадумаров был назначен первым заместителем главы аппарата президента. В том же году был переведен на должность главы Государственной кадровой службы и проработал там два года. Полпредом Баткенской области Мадумаров был назначен в апреле прошлого года.