Материалы, над которыми работали журналисты «Клоопа», заняли первое и второе место на II ежегодном конкурсе журналистских расследований имени Уланбека Эгизбаева.

Награждение победителей прошло 12 февраля в Бишкеке. Конкурс имени Эгизбаева — единственный в Кыргызстане, посвященный только журналистским расследованиям.

Первое место в этом году досталось серии совместных журналистских расследований «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о контрабанде на кыргызской таможне и выводе 700 млн долларов из страны.

Второе место получило расследование «Клоопа» и OCCRP о незаконной застройке парка Ататюрк в Бишкеке.

Третье место занял материал издания «Фактчек» о дорогих вещах и украшениях Уулкан Тургуновой, жены экс-зампреда таможни Раима Матраимова. Эта же семейная пара фигурировала в расследовании, занявшем первое место.

Приз за первое место составил 100 тысяч сомов — это 0,22 процента от общей суммы компенсации, которую семья Матраимовых требует от «Азаттыка» и «Клоопа» из-за выхода расследования о коррупции на таможне.

Судебный процесс по иску Матраимовых против СМИ идёт с декабря 2019 года. Если СМИ проиграют процесс, и исковые требования останутся такими же, то им нужно будет выиграть ещё 449 премий имени Улана Эгизбаева, чтобы выплатить компенсацию.