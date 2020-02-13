Глава Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов был освобожден от занимаемой должности. Мамбетов проработал в должности менее одного года, до этого он занимал пост мэра Балыкчи.

Он был уволен на фоне скандала с продажей и незаконной выдачей кыргызских паспортов, разгоревшегося в 2019 году после публикации совместного журналистского расследования радио «Азаттык», «Клоопа» и OCCRP о незаконном выводе более 700 млн долларов из Кыргызстана.

В том же году был выявлен факт незаконной выдачи паспорта одному из фигурантов расследования Айеркену Саймаити на имя Эркина Самятова в 2003 году.

По информации МВД, в 2019 году было зарегистрировано 36 случаев выдачи поддельных паспортов. Кыргызские паспорта находили у иностранных членов преступных группировок, наемных убийц и других людей с сомнительной репутацией.

«Унаа»

Также от занимаемой должности был освобожден глава госучреждения «Унаа» Алымжан Козубаев. Это решение было принято правительством по рекомендации Совета безопасности.

Секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев заявил, что более половины запланированных мероприятий по борьбе с системной коррупцией в ГУ «Унаа», остались неисполненными.

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