В городе Ош 12 апреля пройдут выборы городского кенеша. В редакцию «Клооп» обратился студент одного из местных университетов.

По его словам, агитаторы некоторых кандидатов предлагают студентам «по 500 сомов» и ставят их на учёт в городе. В качестве доказательства студент предоставил нам голосовое сообщение, которое ему отправили по мессенджеру WhatsApp.

«Пройдите по этой ссылке, из “Бир Бола” есть мой брат по имени Эрнис Кулназаров. Будете голосовать за него. Не парьтесь, он надёжный человек. Если не верите, то можете пойти вместе со мной зарегистрироваться и забрать деньги», — сказал один из агитаторов.

Упомянутый Эрнис Кулназаров — депутат от партии «Бир Бол» в Ошском городском кенеше. Он получил свой мандат в мае 2018 года — пришел вместо Алимжана Байгазакова, который получил должность аудитора Счетной палаты. До этого Кулназаров был известным тамадой в городе Ош.

Наши попытки связаться с Кулназаровым и узнать его точку зрения не увенчались успехом.

Ранее в редакцию «Клоопа» уже обращались студенты из Оша. Они утвеждали, что агитаторы депутата Ошского горкенеша Абдисаита Каримбекова из партии «Онугуу-Прогресс» предлагали «по 1000 сомов за их голоса». Попытки редакция связаться с Каримбековым также не принесли результатов.

По информации ГРС, с 1 января по 10 февраля текущего года в Оше встали на учет уже около 30 тысяч человек.

Депутат парламента Жанар Акаев 13 февраля предложил парламенту лишать права голоса тех людей, которые были поставлены на учет за полгода до выборов. По мнению депутата, людей засталяют вставать на учёт в городе в связи с выборами.

В этом году в Кыргызстане пройдут выборы в двадцать местных кенешей. В городах Ош, Токмок, Балыкчы, Каракол, и Майлы-Суу выборы назначены на 12 апреля.