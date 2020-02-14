Начальница управления градостроительства и муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» Замира Кангелдиева заявила, что по проекту детальной планировки (ПДП) центра столицы дома с износом выше 80% будут снесены.

По ее словам, если по ПДП заложена постройка многоэтажного дома, а на месте уже стоит малоэтажное здание, то оно пойдет под снос.

«В перспективе, если идти по реализации ПДП, эти дома [советской постройки] должны идти под снос. Кстати, есть положение о сносе ветхих зданий, мэрия создает комиссию. Если износ выше 80 процентов, готовят заключение, что здание непригодно, его необходимо снести», — заявила она.

В интервью информагентсву «24.kg» Кангелдиева добавила, что владельцам домов, чье имущество пойдет на снос, будет выдано «равноценное жилье или компенсация».

Она утверждает, что план детальной планировки в Бишкеке поможет в борьбе с хаотичной застройкой и позволит сохранить в столице зеленые зоны с деревьями и кустами.

Ранее группа бишкекчан провела пресс-конференцию, на которой они потребовали отменить проект детальной планировки и провести экспертизу новых домов. Они посчитали, что ПДП «является основанием, чтобы отнимать имущество у горожан».

Представительница инициативной группы горожан Айнура Джумашева утверждала, что снести могут в том числе «хрущевки» и «сталинки» — это трех, четырех и пятиэтажные многоквартирные здания, расположенные обычно в спальных районах. Есть такие дома и в центральной части Бишкека.

План детальной планировки центральной части столицы депутаты бишкекского горкенеша приняли в конце декабря 2019 года.