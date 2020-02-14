В Джалал-Абаде потеряли крышу остановки. По информации мэрии, ее нет уже пару недель.

О потерянной крыше заговорили после того, как ей начали интересоваться пользователи соцсетей. После этого городские власти пообещали крышу восстановить — обещают сделать это в течение 2-3 дней.

«Прошло уже больше 2 месяцев, как построили эту остановку, это что, остановка без крыши? Или кто-то съел крышу?» — спросил в середине февраля пользователь Мирбек Уметалиев.

В мэрии не знают причину исчезновения крыши — сама остановка довольно новая, ее поставили осенью 2019 года

«Нет точной информации о том, как именно пропала крыша остановки. Неизвестно ветром сдуло или кто-либо унес. Сейчас выясняем обстоятельства произошедшего», — сообщил пресс-секретарь мэрии города Джалал-Абад Азамат Жээнбеков