В Иссык-Кульской области задержали 70-летнего мужчину Петра М. по прозвищу «Бык» и водворили в изолятор.

В его доме милиция обнаружила пять единиц огнестрельного оружия, в том числе самодельные ружья, патроны, взрывное вещество и шесть рогов козерога.

Самодельное оружие и патроны. Фото: УВД Иссык-кульской области Самодельное оружие и рога козерога. Фото: УВД Иссык-кульской области

«Сейчас проводится операция «Арсенал», в рамках которой проверяют всех владельцев огнестрельного оружия и организации, в которых хранятся огнестрельное оружие и боеприпасы», — сказал глава Ак-Сууйской районной милиции Улан Канаев.

По его словам, добровольно сдавшие незаконные оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной ответственности.

Против 70-летнего пенсионера милиция начала досудебное производство по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов».

Редактура: Айжамал Джаманкулова