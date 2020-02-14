В Иссык-Кульской области задержали 70-летнего мужчину Петра М. по прозвищу «Бык» и водворили в изолятор.
В его доме милиция обнаружила пять единиц огнестрельного оружия, в том числе самодельные ружья, патроны, взрывное вещество и шесть рогов козерога.
«Сейчас проводится операция «Арсенал», в рамках которой проверяют всех владельцев огнестрельного оружия и организации, в которых хранятся огнестрельное оружие и боеприпасы», — сказал глава Ак-Сууйской районной милиции Улан Канаев.
По его словам, добровольно сдавшие незаконные оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной ответственности.
Против 70-летнего пенсионера милиция начала досудебное производство по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов».
Редактура: Айжамал Джаманкулова