Госкомитет национальной безопасности задержал главного бухгалтера и двух операторов госпредприятия «Тазалык» «по факту присвоения и растраты вверенного имущества». Они помещены под домашний арест до окончания следствия.

В ведомстве сообщили, что сотрудники «Тазалыка» незаконно использовали топливные талоны на сумму более 84 миллионов сомов. Талоны предназначались для приобретения горюче-смазочных материалов.

«Главный бухгалтер «Тазалыка», действуя по предварительному сговору с операторами ГСМ «Тазалыка», незаконно присвоили и растратили топливные талоны, предназначенные для осуществления деятельности «Тазалыка» — сообщает ГКНБ.

В пресс-службе «Тазалыка» заявили, что они не могут что-либо комментировать, пока спецслужбами проводятся следственные мероприятия.

Тазалык — муниципальное предприятие, обслуживание по санитарной очистке городской территории, содержание городских дорог и элементов внешнего благоустройства.

Критика в адрес Тазалыка

В начале февраля вице-мэр Бишкека Мирлан Амантуров раскритиковал «Тазалык» за трату бюджета на высокие зарплаты «административно-управленческому персоналу» (АУП).

«АУП зарплату получает до 50, 70, до 100 тысяч сомов, а кто на улице ходит, получает 5-10 тысяч сомов. Это хороший учет у вас? У вас нет учета. И вы тут хвастаетесь», — сказал Амантуров на очередной планёрке в мэрии Бишкека.

Руководство муниципального предприятия не согласилось с этим заявлением, а пресс-секретарь Жибек Каракеева опубликовала пост на фейсбуке о том, что её оклад составляет 11 890 сомов.

«Иногда у меня тупо нет денег на обед, для таких случаев в кабинете я держу копилку, где собираю монетки 5- и 10-сомовые. Когда папа лежал в реанимации, я брала в долг, чтобы отвезти ему фрукты и обед. Потом расплачивалась», – написала Каракеева.

Она также утверждает, что дворники получают не 5-10 тысяч, как заявлял вице-мэр, а от 8 до 25 тысяч в месяц.

Вице-мэр ответил на это словами о том, что «такого бардака, как в «Тазалыке» […] нет нигде».