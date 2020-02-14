Он еще не решил, что будет дальше делать — начинать все сначала на старом месте или же уехать на новое.

«Дадут ли нам жить? Неизвестно же. Беспокоит будущее моих детей. Младший сын, ему шесть лет, боится и не хочет возвращаться. Стычки на бытовом уровне раньше были, но старейшины этот вопрос решали. Но в этот раз, не знаю — может, люди до такой степени озлобились друг на друга?» — рассуждает мужчина.

Из шести дунган, согласившихся на интервью, только один захотел обсуждать причины конфликта. Уроженец села Масанчи Тахир говорит, что с местными казахами дунгане породнились. Он утверждает, что среди нападавших были приезжие из других населенных пунктов.

«Среди нападавших бандитов было много приезжих, залетных людей. Потому что эти залетные приехали, заехали в одну сторону села, дождались, чтобы стемнело. Наши люди не были готовы, были в шоке. Когда мы здесь защищали эту сторону, на нас напали с другой стороны — с западной стороны <…> Мы здесь родились и выросли. Мы дружим с нашими соседями, с братьями-казахами. Нам здесь с ними жить. Но некоторые люди боятся, что как бы эти налеты еще не повторились», — говорит мужчина.

«Я не могла поднять двухлетнего ребенка»

На центральной улице села Масанчи стоит школа, через дорогу — детский сад. Вдоль улицы чернеют остовы сгоревших магазинов и кафе. Погром в Масанчи был самым жестоким: здесь погибли пять человек.

Сейчас на улицах села дежурит полиция и ОМОН. Везде стоят патрульные машины, а дорогу в Масанчи перегородили бетонными блоками — так, чтобы автомобиль не мог въехать в село на высокой скорости.