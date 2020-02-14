Государственная регистрационная служба сообщила об окончании срока действия временных водительских прав. Их необходимо заменить на постоянные — в противном случае придется выплатить штраф.

«Будут предприниматься меры согласно Кодексу Кыргызской республики о нарушениях статьи 122 части первой. Штраф за нарушение — 1000 сомов. Также автомашины будут поставлены на автостоянку», — сообщили в ГУОБДД.

В ГРС отметили, что выдача временных водительских прав была вынужденной мерой в связи с окончанием бланков.

«В июне у ГРС закончились бланки. В связи с этим людям начали выдавать временные права. Срок действия временных прав ограничивался до 31 декабря 2019 года. Однако из-за очередей принято продлить срок действия временных до 15 февраля, чтобы желающие могли их заменить», — сообщили в ГРС.

По данным регистрационной службы, у нового образца водительских удостоверений улучшенный дизайн, также он отличается высоким качеством материала. Новые удостоверения сделаны из поликарбоната и более прочные , тогда как старые водительские права изготавливались из пластика.

Водительские удостоверения нового образца начали выдавать в декабре 2019 года.

Авторки: Элана Батырбекова, Алтынай Молдогазиева