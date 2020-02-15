Гражданский активист Улан Усейин совместно с предпринимателем Данияром Аманалиевым и юристом Азизбеком Ашуровым 13 февраля провели в Оше семинар под названием «Валить нельзя остаться».

По словам Усейина, перед началом мероприятия группа молодых людей устроила провокацию, пыталась выдворить его на улицу и требовала «выехать из Оша». Активист заявил, что он собирается подавать заявление по этому факту в правоохранительные органы.

«После окончания семинара эти неизвестные начали расспрашивать участников о ходе мероприятия, о чем говорили и зачем пришли. Когда они [участники] поехали домой за каждым из них выехала машина», — сказал Усейин.

Пресс-служба Ошской милиции сообщила, что заявления от активиста не поступало. Однако в связи с тем, что этот случай был освещен в СМИ, по этому факту будет вестись проверка. А в социальных сетях пользователи узнали в провокаторах в том числе сотрудников милиции, но нам не удалось подтвердить или опровергнуть информацию у МВД.

Улан Усейин известен как модератор мирного митинга «Re:акция». Первый митинг «Re:акция» прошел в ноябре 2019 года. Это была реакция общества на совместное расследование «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о выведенных из страны 700 миллионов долларах. Участники митинга требовали ареста экс-замглавы таможни Раимбека Матраимова и «реальных реформ».

Раимбек Матраимов один из фигурантов этого расследования — по словам предпринимателя Айэркена Саймаити, информатора расследования, Матраимов покровительствовал коррупции на таможне. Сам Матраимов заявил, что его имя пытаются «очернить».

После публикации расследования семья Матраимовых подала на издания «Клооп», «Азаттык», «24.kg» и журналиста Али Токтакунова в суд и в общей сложности потребовала 60 миллионов сомов компенсации за «оскорбление чести и достоинства». Из-за этого 18 декабря прошлого года прошел второй митинг «Re:акция». Участники митинга требовали прекратить давление на СМИ.

Позднее Матраимовы отозвали иск на 15 миллионов сомов к 24.kg, которое не занималось расследованием, а лишь перепечатало его.