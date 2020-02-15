Боец смешанных единоборств Тологон Рахманберди уулу снял видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову вечером 14 февраля. Его обращение на своей странице опубликовал сотрудник Ошской таможни Эмилбек Кимсанов.

В своем обращении спортсмен подтвердил, что глава Комитета физической культуры и спорта мэрии города Ош Кылыч Саркарбаев «в сентябре прошлого года стрелял в него из автомата».

Также он заявил, что после этого инцидента Саркарбаев вместе с Мунарбеком Раимбековым (глава Савайского сельского округа Кара-Сууйского района) пришли к нему в больницу и угрожали убийством, если Рахманберди уулу напишет заявление в милицию.

Рахманберди уулу заявил, что «они живут в страхе от семьи Матраимовых и в Оше стало тяжело жить», и пожаловался на то, что в отношении него и Кимсанова возбудили уголовные дела и угрожают посадить.

«Уважаемый Сооронбай Шарипович, мы уже перестали понимать, что стали жить в стране беззакония. В Оше, на юге, мы живем в страхе от семьи Матраимовых. Мы боимся клана Матраимовых. […] Спустя три-четыре месяца после этого [перестрелки в Кара-Суу], когда я еле передвигаюсь с помощью костылей, Нурбек Раимбеков вместе со своими пятью-шестью ребятами избили меня», — сказал Рахманберди уулу в своем обращении.

Кимсанов, который опубликовал это видео, сообщил журналисту «Клоопа», что он выехал из страны и пообещал дать комментарий позднее.

Связаться с Саркарбаевым, Нурбеком Раимбековым, Мунарбеком Сайпидиновым и представителями семьи Матраимовых перед выпуском материала нам не удалось.

Стрельба в Кара-Суу

Рахманберди уулу

22 сентября прошлого года местные журналисты и УВД Ошской области сообщали, что чиновник Ошской мэрии Кылыч Саркарбаев в ходе конфликта с Тологоном Рахманберди уулу выстрелил в последнего из огнестрельного оружия. Дело было зарегистрировано в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» и по нему до сих пор ведется досудебное производство.

Кылыч Саркабаев

Потерпевший был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в правое бедро. Позднее Рахманберди уулу заявлял, что с Саркарбаевым у них «братские отношения», а в ногу он выстрелил в себя сам. А Саркарбаев опроверг свою причастность к этому делу.

Сакарбаев предположительно связан с клубом EREM, которым владеет семья бывшего замглавы таможни Раимбека Матраимова, ставшего известным после статей о его необъяснимых богатствах.

Кто такие Матраимовы?

Матраимовы — влиятельный семейный клан, члены которого известные политики и чиновники. Семья Матраимовых достаточно большая и считается одной из самых влиятельных на юге Кыргызстана.

Искендер Матраимов — депутат, Раим Матраимов — экс-зампред таможни и фигурант расследования журналистов о коррупции в таможне, Ислам Матраимов — экс-чиновник Финпола, Тилек Матраимов — аким Кара-Сууйского района Ошской области, откуда родом вся семья Матраимовых, Руслан Матраимов — глава фонда имени отца вышеперечисленных Исмаила Матраимова. Есть также Чинара Матраимова — про нее известно, что она вместе с братом Русланом занимается бизнесом и грузоперевозками.

Раим Матраимов и его родственники отрицают причастность к коррупции на таможне. С декабря прошлого года семья Матраимовых и их фонд судятся с «Азаттыком» и «Клоопом», а также с журналистом «Азаттыка» Али Токтакуновым.

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