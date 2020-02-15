Тологон Рахманберди уулу

Пресс-служба УВД города Ош сообщила, что по подозрению в избиении бойца смешанных единоборств Тологона Рахманберди уулу еще 29 января были задержаны пятеро граждан. Они состоят на оперативном учете силовиков как члены ОПГ.

По данному факту ведется досудебное производство по статье «Хулиганство», подозреваемые водворены в СИЗО до 29 марта. Сам Рахманберди уулу писать заявление по этому делу отказался.

Потерпевший вечером 14 февраля снял видеообращение к президенту Жээнбекову. В своем обращении он заявил, что его избил некий «Нурбек Раимбеков со своими пятью-шестью ребятами».

Также Рахманберди уулу подтвердил, что в сентябре прошлого года в него стрелял глава Комитета физической культуры и спорта мэрии города Ош Кылыч Саркарбаев. Хотя до этого он заявлял, что с Саркарбаевым они в братских отношениях, а «в ногу он случайно выстрелил себе сам». Сакарбаев предположительно связан с клубом EREM, которым владеет семья бывшего замглавы таможни Раимбека Матраимова, ставшего известным после статей о его необъяснимых богатствах.

Ошская милиция заявила, что показания Рахманберди уулу о том, что «он выстрелил в себя сам» запутали следствие. На данные момент следственные мероприятия продолжаются.

В том же видеобращении попросил защиты у президента Сооронбая Жээнбекова, заявив, что на юге «живут в страхе перед Матраимовыми».