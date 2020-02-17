Фото: Сайт министерства здравоохранения

18 граждан Кыргызстана, вернувшиеся из китайского города Ухань, прошли обязательный двухнедельный карантин. Министерство здравоохранения сообщило, что они были выписаны домой в удовлетворительном состоянии 15 февраля.

«Все они 2 февраля, после прохождения соответствующей проверки в аэропорту, были размещены на карантин, проверены на наличие симптомов нового коронавируса – результаты анализов отрицательные. В период карантина с ними контактировали только медицинские работники», – отметили в ведомстве.

Кыргызстанцы, находившиеся в Ухане, были доставлены в Бишкек специальным бортом из Нур-Султана, куда они прибыли при содействии казахстанской стороны.

Ранее Минздрав сообщил о том, что с 28 января в Кыргызстан прибыло 634 человека. Из них 552 находятся под наблюдением врачей в домашних условиях, еще 82 – на карантине в медучреждениях.

«Тех, кто приехал непосредственно из Ухани, положили на обсервацию. Их 18 человек. Всех, кто прибыл из КНР, проверяют несколько дней на наличие температуры. На сегодня лиц с подозрением на коронавирус нет», — сообщили в ведомстве.

В связи со вспышкой коронавируса в Китае Минздрав открыл горячую линию при департаменте эпидемиологической службы. Получить консультацию можно по телефонам: 0312323055, 0312323202, 0550033607.

Китайский город Ухань в провинции Хубэй стал очагом распространения ранее неизвестного коронавируса «Covid-19». На сегодняшний день от болезни погибло по меньшей мере 1700 человек, насчитывается более 70 тысяч случаев заражения, однако, около 11 тысяч человек были вылечены.

Власти Китая закрыли Ухань с населением более 11 млн человек на карантин, в городе отменены железнодорожные и авиарейсы, а также внутригородской транспорт.

Почти все случаи заражения новым вирусом зафиксированы на территории Китая, однако заболевшие выявлены и в других странах, в том числе в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Малайзии, Южной Корее, Тайване, Непале, Кот-д’Ивуаре, России, Соединенных Штатах, Австралии и нескольких странах Европы.

31 января ВОЗ объявила вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения.

Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе разработал сервис с постоянно обновляющейся статистикой распространения коронавируса – Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) Global Cases (by Johns Hopkins CSSE).

В ней можно просмотреть количество зараженных и умерших от болезни, а также степень ее распространения по странам мира.

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