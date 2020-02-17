Компания кыргызстанского предпринимателя Эркина Адылова под названием Behavox попала в список журнала Forbes – The Future Of Wall Street: Fintech 50 2020. В этот список вошли компании, создающие программные обеспечения для финансовых организаций Уолл-стрит.

Эркин Адылов – основатель и руководитель компании Behavox, имеющей представительства в финансовых столицах мира – Нью-Йорке, Лондоне, Монреале, Сан-Франциско и Сингапуре.

Behavox создала систему наблюдения за финансовыми трейдерами. Программное обеспечение использует технологию искусственного интеллекта для обработки голосовой биометрии при телефонных звонках, а также данных электронной почты и чатов.

Таким образом, эта «поведенческая операционная система» анализирует офисную жизнь сотрудников и ведет учет их действий. Благодаря этому компании могут выявить их возможные нарушения, например, инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком.

С Behavox сотрудничают многие крупнейшие банки Уолл-стрит, хедж-фонды и частные инвесторы. По данным Forbes, компания оценивается в 300 млн долларов. Ее услугами пользуются более 30 компаний, в 2019 году ее выручка увеличилась на 130%.

«В список участников этого года входят фирмы, помогающие продвигать торговлю облигациями через электронные торговые площадки, а также помогающие пользователям распоряжаться своими личными активами на различных платформах», – пишет Forbes.

По информации издания, такие компании также помогают инвестиционным банкам обезопасить себя от мошеннических трейдеров и сотрудников, занимающихся манипуляциями на рынке и другой незаконной деятельностью.