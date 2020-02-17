Фото: Хамидулло Узаков

Глава Комитета физической культуры и спорта мэрии города Ош Кылыч Саркарбаев временно отстранен от занимаемой должности. Об этом сообщил сам Саркарбаев в своем интервью журналисту «Клоопа».

«Сегодня я зашел к мэру Таалайбеку Насирбековичу [Сарыбашеву]. Написал заявление с просьбой отстранить меня от работы, пока все не решится. Таалайбек Насирбекович поддержал мое предложение и посчитал его правильным. До окончания этого дела я буду отстранен», — сказал Саркарбаев.

Спортсмен Тологон Рахманберди уулу снял видеообращение к президенту вечером 14 февраля и подтвердил, что Саркарбаев стрелял в него. Также он заявил об угрозах со стороны Саркарбаева и главы Савайского аильного округа Кара-Сууйского района Мунарбека Сайпидинова.

Также в видеообращении присутствовало имя Нурбека Раимбекова, брата Сайпидинова — по словам Рахманберди уулу, Раимбеков «вместе со своими пятью-шестью ребятами» избили его. УВД города Ош сообщило, что подозреваемые по избиению спортсмена состоят на учете, как члены ОПГ. Они были задержаны 29 января.

Сам Саркарбаев предположил, что Рахманберди уулу может представлять «чьи-то интересы» и назвал его слова бредом.

Пресс-служба министерства внутренних дел сообщила, что Рахманберди уулу и экс-сотрудник таможни Эмилбек Кимсанов являются фигурантами дела по избиению жителя Бишкека 28 декабря 2018 года в селе Лебединовка Аламединского района. Министерство считает, что Рахманберди уулу своим обращением пытается избежать уголовной ответственности.

Стрельба в Кара-Суу

22 сентября прошлого года журналисты и УВД Ошской области сообщали, что чиновник Ошской мэрии Кылыч Саркарбаев в ходе конфликта с Тологоном Рахманберди уулу выстрелил в последнего из огнестрельного оружия. Дело было зарегистрировано в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» и по нему до сих пор ведется досудебное производство.

Потерпевший был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в правое бедро. Позднее Рахманберди уулу заявлял, что с Саркарбаевым у них «братские отношения», а в ногу он выстрелил в себя сам. А Саркарбаев опроверг свою причастность к этому делу.