Спортсмен Тологон Рахманберди уулу снял видеообращение к президенту вечером 14 февраля. В своем обращении спортсмен подтвердил, что глава Комитета физической культуры и спорта мэрии города Ош Кылыч Саркарбаев стрелял в него, а позднее угрозами вынудил не обращаться в милицию.

Саркарбаев считает, что Рахманберди уулу может представлять «чьи-то интересы» и назвал его слова бредом.

«Даже во вражде должно быть благородство. До этого времени я молчал, он мне как младший брат. В понедельник я планирую провести пресс-конференцию. Каждый должен защищать себя. Уже нет братских отношений, я теперь это понял. Всему есть предел», — объяснил он.

Пресс-секретарь мэрии Оша Азамат Абсаттаров заверил, что если правоохранительные органы привлекут Саркарбаева по этому делу в качестве подозреваемого, то он будет отстранен от своей должности.

«Если бы правоохранители привлекли его как подозреваемого, он был бы отстранен в тот же день. Однако по сегодняшний день блюстители порядка не назвали его подозреваемым», — сказал Абсаттаров.

После обращения Рахманберди уулу МВД опубликовало пресс-релиз, в котором указывалось, что по данному обращению ведется проверка по каждому рассказанному там случаю.

Также министерство сообщило, что спортсмен сам является фигурантом дела по избиению жителя Бишкека 28 декабря 2018 года в селе Лебединовка Аламединского района. Также в ведомстве считают, что «Рахманберди уулу очерняет правоохранителей и вводит общественность в заблуждение, тем самым пытается избежать уголовной ответственности».

«В ходе досудебного производства собраны все доказательства о причастности Рахманберди уулу Тологона по факту [избиения] в Аламединском районе. Мы не знаем был ли заснят данный факт на видео. По данному факту ведутся следственные мероприятия», — сообщили в министерстве.

Обращение к президенту

В своем обращении Рахманберди уулу рассказал о том, что Саркарбаев стрелял ему в ногу, а после вместе с другим чиновников угрожал ему смертью. Якобы поэтому Рахманберди уулу пришлось сказать правоохранителям и журналистам, что он выстрелил себе в ногу сам, а Саркабаев ему «как брат». Тем не менее, по словам Рахманберди, после этого его избили связанные с Саркабаевым люди.

В правоохранительных органах заявили, что избившие спортсмена члены ОПГ уже были задержаны, хотя Рахманберди уулу не писал на них заявления.

Сакарбаев предположительно связан с клубом EREM, которым владеет семья бывшего замглавы таможни Раимбека Матраимова, ставшего известным после статей о его необъяснимых богатствах.

На Матраимовых Рахманберди уулу тоже пожаловался.

«В Оше, на юге, мы живем в страхе от семьи Матраимовых. Мы боимся клана Матраимовых», — сказал он и попросил президента Сооронбая Жээнбекова спасти от беззакония.

Матраимовы — влиятельный семейный клан, члены которого известные политики и чиновники. Семья Матраимовых достаточно большая и считается одной из самых влиятельных на юге Кыргызстана. Одним из самых влиятельных членов клана считают Раима Матраимова — экс-зампреда таможни и фигуранта журналисткого расследования о коррупции и контрабанде.