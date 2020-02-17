Общественное объединение Steps to Success совместно с фондом «Сорос» исследовали туалеты в двух тысячах школах по всему Кыргызстану. По их данным, в 74% туалетов нет канализации и септика.
Исследователи также составили топ самых худших и самых лучших школьных туалетов по Кыргызстану. Так, школой с самым худшим туалетом в Бишкеке стал лицей №76. В Оше самый худший туалет у гимназии имени Ломоносова.
Исследование показало, что только 9% туалетов расположены внутри зданий школ, а более 90% — на улице.
Кроме того, только в 42% школ есть места для мытья рук внутри здания. «В 1099 школах мест для мытья рук нет вообще», — сообщил в интервью «Клоопу» координатор проекта Тынчтыбек Жанадилов.
По его словам, Министерство образования планирует отремонтировать 500 туалетов за счет донорских средств. В конце января мэрия Бишкека заявляла, что отремонтирует туалеты в 18 столичных школах в 2020 году.