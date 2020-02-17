Бишкек. Самый худший туалет в гимназии №76 г. Ош, школа-гимназия им. Ломоносова Баткенская область, школа им. Момунова Джалалабадская область, село Чакмаксуу, средняя школа Кыйын-Суу Нарынская область, село Дөбөлүү, средняя школа им. Токтосунова Ошская область, средняя школа им. Ак Чабуу Таласская область, средняя школа им. Эсенбекова Чуйская область, Аламудунский район, село Таш-Дөбө. Средняя школа им. Бейшеналиевой Ыссык-Кульская область, село Ичке-Суу, средняя школа им. Батырбаева

Общественное объединение Steps to Success совместно с фондом «Сорос» исследовали туалеты в двух тысячах школах по всему Кыргызстану. По их данным, в 74% туалетов нет канализации и септика.

Исследователи также составили топ самых худших и самых лучших школьных туалетов по Кыргызстану. Так, школой с самым худшим туалетом в Бишкеке стал лицей №76. В Оше самый худший туалет у гимназии имени Ломоносова.

Исследование показало, что только 9% туалетов расположены внутри зданий школ, а более 90% — на улице.

Кроме того, только в 42% школ есть места для мытья рук внутри здания. «В 1099 школах мест для мытья рук нет вообще», — сообщил в интервью «Клоопу» координатор проекта Тынчтыбек Жанадилов.

По его словам, Министерство образования планирует отремонтировать 500 туалетов за счет донорских средств. В конце января мэрия Бишкека заявляла, что отремонтирует туалеты в 18 столичных школах в 2020 году.