Слева Искендер Матраимов и по центру его брат Райымбек на спортивном турнире в Кара-Суу

За прошедшие выходные уже десятки человек пожаловались на давление со стороны семьи и окружения экс-замглавы таможенной службы Райымбека Матраимова. Семья Матраимовых считается одной из самых влиятельных на юге страны — ее члены занимают политические и чиновничьи должности, от акима Кара-Сууйского района до депутата парламента.

Боец ММА на костылях

14 февраля на Матраимова пожаловался боец смешанных единоборств Тологон Рахманберди уулу. В своем видеообращении к президенту он заявил, что люди в Оше боятся клана Матраимовых.

«Мы уже перестали понимать, что стали жить в стране беззакония. В Оше, на юге, мы живем в страхе от семьи Матраимовых. Мы боимся клана Матраимовых», — заявил он.

Спортсмен также подтвердил, что глава Комитета физической культуры и спорта мэрии города Ош Кылыч Саркарбаев «в сентябре прошлого года стрелял в него из автомата» и угрожал убийством. Чиновник ошской мэрии Саркарбаев предположительно связан со спортивным клубом EREM, которым владеет семья бывшего замглавы таможни Раимбека Матраимова.

В поддержку спортсмена

На следующий день, 15 февраля, жители села Арпа-Тектир Алайского района поддержали Рахманберди уулу и тоже сняли видеобращение к президенту.

«Мы волнуемся из-за того, что в Оше нашего братика Рахманберди уулу запугивают телохранители Матраимова Кылыч Саркарабаев, Нурбек Раимбеков и Мунар Матраимов. Сооронбай Шарипович, просим взять это под свой личный контроль», — заявили алайцы.

Угрозы смерти

В этот же день к президенту обратился и Эмирбек Кимсанов — младший брат бывшего сотрудника Ошского областного управления Государственной таможенной службы Эмилбека Кимсанова.

Он заявил, что его брат Эмилбек был вынужден выехать из страны из-за давления со стороны Раимбека Матраимова.

По словам Кимсанова, его брат еще в 2018 году «по своему желанию» покинул должность, «чтобы не участвовать в коррупционных схемах Матраимова». Однако в январе Матраимов предложил Эмилбеку новую работу, а когда он отказался, ему начали угрожать, а его жену избили.

«Видимо, Матраимовы какими-то путями подкупили закон или на них закон не действует. (…) После того, как мой брат отказался работать и вмешиваться в коррупционные дела Матраимова, со стороны семьи Матраимовых поступают угрозы и давление. Раим запугивает тем, что убьет или посадит моего брата, если он не будет работать с ним. (…) Из-за этого семья моего брата вынуждена прятаться в разных местах», — заявил он.

Клан Матраимовых

Матраимовых считают одной из самых влиятельных и богатых семей в стране.

Брат Райымбека — Искендер Матраимов — депутат парламента и он входит в комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Еще один брат Матраимовых — Ислам — долгое время работал в финполиции и ушел из нее после того, как это ведомство начало проверку имущества семьи Матраимовых.

Двое других братьев Матраимовых — Тилек и Руслан — работают в Ошской области. Первый возглавляет Кара-Суйский район, откуда родом семья Матраимовых, а второй управляет семейным благотворительным фондом «Исмаил ата».

А Раим Матраимов раньше занимал должность зампреда таможни — сейчас он утверждает, что занимается бизнесом.

В мае 2019 года «Азаттык» выпустил расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых. Позже Матраимовы опровергли информацию о причастности к выводу средств, а финпол проверил доводы журналистов и заявил, что имущества Матраимовых за рубежом не найдено.

Кроме того, осенью 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и Kloop выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути» и рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с влиятельным кыргызским чиновником Раимом Матраимовым.

Информатор журналистов — Айэркен Саймаити — признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Раима Матраимова.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым отчасти из-за “дружбы” президента с Матраимовыми. Атамбаев неоднократно обвинял Жээнбекова в связях с Матраимовыми, называя Раима Матраимова не иначе, как Раимом-Миллионом.