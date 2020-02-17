В Казахстане на протяжении как минимум четырёх дней был затруднен доступ к популярным поисковикам, мессенджерам и соцсетям.

16 февраля пользователи Казахстана жаловались на проблемы с многочисленными сервисами Google, включая почту Gmail.

Проблемы были и с доступом к YouTube, PlayMarket (сервис приложений для Android), социальным сетям (Facebook, Instagram, Tinder), мессенджерам (Whatsapp, Telegram) и информационным сайтам, включая «Азаттык».

Проблемы с доступом к мессенджеру Telegram наблюдались с вечера 13 февраля. За эти дни доступ к мессенджеру появлялся у пользователей лишь на несколько минут, а затем снова исчезал.

При этом через VPN (виртуальные частные сети) все сервисы работали без сбоев.

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил восстановить работу всех информационных ресурсов. После этого сайты, соцсети и даже Telegram оказались снова доступны для пользователей.

Блокировка интернета

Предыдущая волна блокировок случилась в Казахстане весной и летом 2019 года, когда в стране регулярно закрывали доступ к целому ряду сервисов, соцсетей и мессенджеров.

Наиболее масштабные блокировки интернета в Казахстане происходили 9 мая и 9 июня прошлого года на фоне протестов оппозиции и массовых задержаний их участников.

Власти Казахстана отрицали блокировку и ссылались на «технические проблемы», а провайдеры при этом отрицали наличие неполадок.

Впервые блокировки в Казахстане были зафиксированы в 2008 году, когда власти закрыли доступ к блоговой платформе «Живой журнал». Возможной причиной этого было возникновение в ЖЖ блога, приписываемого ныне покойному Рахату Алиеву, экс-послу Казахстана в Австрии и бывшему зятю президента Нурсултана Назарбаева.

Первое время власти Казахстана отрицали блокировку, однако затем признали её и в 2009 году ввели изменения в законодательство, позволяющее блокировать контент.

С тех пор в Казахстане заблокированы десятки сайтов.

Какие-то из них — включая «Клооп» — были заблокированы в Казахстане после предупреждения со стороны госорганов. Однако периодические блокировки популярных соцсетей происходят без предупреждения, и обычно совпадают либо с акциями протестами, либо с чрезвычайными ситуациями.