Сапарали Борубаев

Председателя айылного кенеша села Катраң Баткенской области Сапарали Борүбаева 14 февраля задержали сотрудники Лейлекского РОВД. Его водворили в СИЗО.

Борубаев руководит движением «Чек ара» и не раз протестовал из-за конфликтов на таджикско-кыргызской границе.

«Сапарали Борубаева задержали по придуманному заявлению одного депутата», — утверждает активист Гулжигит Исаков. Он назвал Борубаева «героем сегодняшнего дня, задержанным по приказу сверху».

УВД Баткенской области сообщило, что никаких политических причин у задержания нет. Борубаева задержали по подозрению избиении другого депутата Катранского айылного кенеше Нурдина Дуйшобаева. По данному факту ведется досудебное производство по статье «Хулиганство».

Драка депутатов

12 февраля между депутатами села Катран Борубаевым и Дуйшобаевым произошел конфликт. Последний обратился в больницу и милицию с заявлением. Дуйшобаев утверждал, что получил сотрясение мозга.

Председатель Борубаев драку отрицает. По его словам, Нурдин Дуйшобаев его соперник на грядущих выборах председателя кенеша.

Борубаев и протесты

В прошлом году 14 сентября Борубаев в фейсбуке сообщил, что на неописанном участке границы Таджикистан начал строительство каких-то объектов. Он опасался того, что после строительства объекта три села Баткенской области и Лейлекский район могут стать анклавом в Таджикистане. Из-за этого заявления его допросили в МВД.

Когда из-за конфликта на границе были задержаны четверо кыргызстанцев, Борубаев и его движение «Чек ара» устроили митинг, требовали освободить их и отправить в отставку вице-премьера-министра Жениша Разакова. Уже в феврале Разаков ушел с должности — по его словам, по своему желанию. На должности вице-премьера его сменил полпред Баткенской области Акрам Мадумаров.