Погранслужба Кыргызстана сообщила о приостановке пропуска транспорта и груза на КПП «Акжол автодорожный» кыргызско-казахской границе из-за ремонта. КПП закроют для автомобилистов 20 февраля 2020 года.

Но граждане смогут пересекать границу — пешком, без габаритного багажа в коммерческих целях и без объёмной ручной клади. КПП «Акжол-автодорожный» будет работать с 6 часов утра до 12 часов ночи по Бишкекскому времени.

Где можно будет пересечь границу на автомобиле:

После закрытия на ремонт границу двух стран можно будет пересечь в других КПП в Чуйской области.

С западной стороны работают два пункта пропуска:

КПП «Чалдыбар». Здесь границу могут перейти граждане Кыргызстана, Казахстана и иностранцы. Также открыт пропуск легковых и грузовых машин. Расположен пункт около села Чалдыбар Панфиловского района Чуйской области.

КПП «Каинды-Железнодорожный» — многосторонний пункт пропуска для граждан КР, РК и иностранцев. Границу пересекают грузы и люди, следующие на поезде. Расположен в городе Каинды.

С восточной стороны работают три КПП.

КПП «Ак-Тилек». Здесь границу могут перейти граждане Кыргызстана, Казахстана и иностранцы. Также открыт пропуск легковых и грузовых машин. Пункт расположен около села Хунчи в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Это самый близкии к столице КПП.

КПП «Кен-Булун» — границу могут пересекать только граждане Кыргызстана и Казахстана, а также легковые и грузовые машины. Пункт расположен около села Кен-Булун, не доезжая Токмака.

КПП «Токмак» — границу могут пересекать только граждане Кыргызстана и Казахстана, а также легковые и грузовые машины. Расположен возле моста имени Дунларова вблизи Токмака.

Все пункты пропуска функционируют круглосуточно.