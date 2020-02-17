Генпрокуратура сообщила, что из-за сообщений о подкупе избирателей в Оше начато досудебное производство.

«По итогам изучения публикаций информационных агентств о массовой регистрации граждан в г. Ош в преддверии выборов, 12 февраля 2020 года прокуратурой г. Ош был предостережен руководитель отдела паспортизации и регистрации населения г. Ош Н.К. о недопустимости нарушений законодательства», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее кыргызские СМИ писали о том, что перед выборами в университетах Оша собирают паспорта студентов и пытаются поставить их на учет в городе.

Студентам, которые примут участие на выборах, были обещаны поблажки в учебе и денежное вознаграждение. Некоторые агитаторы даже назвали имена возможных кандидатов. В случае отказа студентам угрожали «завалить на сессиях».

По данным ГРС, с 1 января по 10 февраля текущего года в Оше встали на учет уже около 30 тысяч человек. Депутат Абдувахап Нурбаев поднял эту тему в парламенте — заявил, что “некоторые сотрудники ГРС в своих домах ставят на учет 400-500 граждан”. А замглавы ГРС Тилек Батырканов сообщил о том, что один человек может поставить на учет в своем доме даже 1000 человек.

Депутат Жанар Акаев предложил лишить права голоса тех, кто получил новую прописку за полгода до выборов. По мнению депутата, людей вынуждают перепрописываться именно из-за выборов в местные кенеши.

Весной этого года пройдут выборы в 20 местных кенешей по всему Кыргызстану — 12 апреля пройдут выборы в городах Ош, Токмок, Балыкчи, Каракол и Майлуу-Суу.