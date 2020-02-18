Акын Мамбеталиев назначен председателем Государственной регистрационной службы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Акыну Мамбеталиеву 34 года. Ранее он занимал должность руководителя госпредприятия «Инфоком».

«Ранее поступило предложение возглавить ведомство, это было неожиданно для меня», – рассказал Мамбеталиев изданию «Vesti.kg».

Бывшие главы ГРС

13 февраля 2020 года предыдущий глава ГРС Алмаз Мамбетов был освобожден от занимаемой должности, причины освобождения не сообщались.

Он проработал в должности менее одного года, до этого он занимал пост мэра Балыкчи.

Мамбетов был уволен на фоне скандала с продажей и незаконной выдачей кыргызских паспортов, разгоревшегося в 2019 году после публикации совместного журналистского расследования радио «Азаттык», «Клоопа» и OCCRP о незаконном выводе более 700 млн долларов из Кыргызстана.

В том же году был выявлен факт незаконной выдачи паспорта одному из фигурантов расследования Айеркену Саймаити на имя Эркина Самятова в 2003 году.

По информации МВД, в 2019 году было зарегистрировано 36 случаев выдачи поддельных паспортов. Кыргызские паспорта находили у иностранных членов преступных группировок, наемных убийц и других людей с сомнительной репутацией.

Мамбетова назначили главой ГРС в апреле 2019 года после отставки Алины Шаиковой. Чиновницу уволили на фоне скандала, связанного с тендером на закупку биометрических загранпаспортов.

Тогда же экс-глава ГРС Алина Шаикова также заявляла, что тендер провели «в соответствии с законами страны», но позже она покинула пост главы службы. В августе ГКНБ объявил ее в розыск.