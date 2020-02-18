Замглавы Государственной регистрационной службы Тилек Батырканов на заседании парламента сообщил, что с начала года по 11 февраля в городе Ош были прописаны более 33 тысяч новых жителей. Это возможно связано с предстоящими выборами в Ошский горкенеш — они состоятся 12 апреля. Объясняем, насколько это может отразиться на результатах голосования.
Повод для беспокойства есть
Выборы в местные кенеши, помимо Оша, пройдут в апреле в нескольких городах и селах Кыргызстана. В этих городах за прошедший месяц также наблюдается рост количества новых прописанных граждан.
К примеру, с начала года в городе Токмок прописалось почти 7 тысяч новых граждан, а в Караколе — почти три тысячи. В Балыкчы и Майлуу-Суу поменьше: по 489 и 272 граждан соответственно.
До 1 января 2020 года в Оше было прописано около 222 тысяч избирателей. После нового года число избирателей выросло на 13% от общего числа избирателей и теперь составляет почти 256 тысяч человек.
На том же заседании парламента глава Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова признала, что наблюдается увеличение числа граждан, которые поменяли место регистрации с близлежащих районов и других регионов на прописку в тех городах, где в апреле пройдут выборы. Однако она выразила сомнение, что это как-то отразится на результатах голосования.
«Большинство из этих граждан [прописавшихся в городе Ош с начала года] поменяли только регистрационный учет, но отметка в паспорте пока не произведена. […] Законом “О выборе депутатов местных кенешей” установлено, что в список избирателей включаются члены местного сообщества и членство это определяется отметкой в паспорте», — сказала Шайлдабекова.
Чтобы поменять в паспорте место прописки и внести соответствующую отметку, раньше нужно было получать новый паспорт. Но это было с паспортами образца 2004 года.
Чтобы внести отметку о смене прописки в биометрическую ID-карту образца 2017 года, уже нет необходимости получать новый паспорт. Сотрудникам паспортного стола нужно просто изменить информацию о месте прописки в чипе биометрической ID-карты.
С 2017 года паспортов нового образца было выдано более 1,7 миллиона гражданам.
«Резиновые дома» и как с ними бороться
Депутат Абдывахап Нурбаев заявил, что некоторые сотрудники паспортного стола прописывают в своих домах до 500 человек и спросил замглаву ГРС о законности этой процедуры.
«Один человек ставит на учет 400-500 человек. Говорят, это сотрудники паспортного стола, это к вам имеет отношение. Это законно вообще?» — спросил Нурбаев.
Тилек Батырканов ответил, что закон позволяет гражданину вставать на учет там, где он пожелает, при согласии владельца этого дома.
Уже после представительница Центральной избирательной комиссии Атыр Абдырахматова сообщила на странице «Ачык шайлоо KG», что в одном доме в Оше были прописаны 1300 граждан.
Как объяснил «Клоопу» другой член ЦИК Кайрат Осмоналиев, согласно Жилищному кодексу на одного человека в доме должно быть предусмотрено не менее двенадцати квадратных метров. Однако, в то же время закон не ограничивает количество людей, которых можно поставить на учет — из-за этого появляются «резиновые дома».
«На днях ГРС представит анализ по постановке на постоянный регистрационный учет в этих городах и будет ясно, где резиновые дома и квартиры, что скорее всего связано с выборами. [Еще будет сравнение с] естественным ростом прописанных в силу внутренней миграции и получивших паспорта впервые», — сообщил Осмоналиев.
Осмоналиев предлагает на уровне постановления правительства запретить прописывать граждан на постоянной основе при превышении нормативов, указанных в Жилищном кодексе — то есть, не прописывать граждан в жилплощадь, если на человека приходится менее 12 квадратных метров. А если есть превышение нормы, то аннулировать постоянную прописку излишне прописанных людей.
«Иначе мы не достигнем справедливости выборов. Ведь де-юре вновь прописанные могут голосовать, но де-факто они не являются членами местного сообщества», — заключил Осмоналиев.
Депутат парламента Жанар Акаев предложил более радикальное решение проблемы и предложил лишать права голоса тех, кто встал на учет в городе за последние полгода. Его коллега Дастан Бекешев предложил ввести ценз оседлости как для избирателей, так и для избираемых.
«Иначе приводят кандидатов из других регионов и говорят: вот, он будет вашим депутатом», — сказал Бекешов.
* Ценз оседлости — требование избирательного закона, согласно которому получение гражданином активного и/или пассивного избирательного права обусловлено определенным сроком проживания в данной местности или стране к моменту проведения выборов.
Возбуждены уголовные дела, но никто пока не наказан
А между тем Генеральная прокуратура сообщила, что УВД города Ош уже начало досудебное производство по факту подкупа голосов. Сообщалось, что агитаторы действующих депутатов горкенеша уже начали собирать паспорта у приезжих студентов, чтобы поставить их на учет в городе.
Студентам, которые примут участие на выборах и проголосуют за «нужных кандидатов», были обещаны поблажки в учебе и денежное вознаграждение. Некоторые агитаторы даже назвали имена возможных кандидатов — Абдисаит Каримбеков из «Онугуу-Прогресс» и Эрнис Кулназаров из партии «Бир Бол». В случае отказа студентам даже угрожали «завалить на сессиях».
Однако в ходе проверки правоохранители всего лишь «предостерегли руководителя отдела паспортизации и регистрации населения г. Ош Н.К. о недопустимости нарушений законодательства».