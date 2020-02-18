Замглавы Государственной регистрационной службы Тилек Батырканов на заседании парламента сообщил, что с начала года по 11 февраля в городе Ош были прописаны более 33 тысяч новых жителей. Это возможно связано с предстоящими выборами в Ошский горкенеш — они состоятся 12 апреля. Объясняем, насколько это может отразиться на результатах голосования.

Повод для беспокойства есть

Выборы в местные кенеши, помимо Оша, пройдут в апреле в нескольких городах и селах Кыргызстана. В этих городах за прошедший месяц также наблюдается рост количества новых прописанных граждан.