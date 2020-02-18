Фото: Национальный центр СПИД

Популярный российский журналист Юрий Дудь выпустил 11 февраля фильм об эпидемии ВИЧ в России. Эта работа вызвала огромный общественный резонанс — её посмотрели больше 13 миллионов раз. После выхода фильма в России резко увеличилось количество поисковых запросов «ВИЧ» и «тест на ВИЧ».

В Кыргызстане на следующий день после выхода фильма, согласно сервису Google Trends, тоже резко выросло количество запросов слова «ВИЧ».

И хотя невозможно утверждать, связано ли это напрямую с работой Дудя, этот фильм не мог остаться незамеченным в кыргызском интернет-пространстве.

Учитывая растущий интерес, мы решили объяснить, каким образом в Кыргызстане можно сдать тест на ВИЧ.

Республиканский центр СПИД

Самое популярное место для сдачи теста на ВИЧ — республиканский центр СПИД, филиалы которого есть во всех областных центрах.

Адрес филиалов республиканского центра, в которых вы можете сдать тест

В центре СПИД можно сдать классический тест с помощью забора крови из вены. Если вы сдаете в Бишкеке, тест будет стоить 180 сомов, и результаты вы получите на следующий день.

В Бишкеке также можно заказать экспресс-тест — он будет выполнен таким же образом, но результаты вы получите через полтора-два часа, его стоимость составит 380 сомов.

Республиканский центр не проводит экспресс-тесты для иностранных граждан, а обычный тест для иностранцев стоит 5 долларов по текущему курсу.

Сдать тест на ВИЧ в бишкекском центре можно с 8:30 утра до 12 дня. Тест нужно сдавать только на голодный желудок, с собой нужно взять паспорт, а для детей — свидетельство о рождении.

Республиканский центр выдаст вам официальную справку об отрицательном или положительном ВИЧ-статусе. Однако стоит учитывать, что в центре ежедневно стоит очередь, в которой может быть до тридцати человек.

Частная лаборатория

Если вы не хотите ждать в долгих очередях и у вас есть больше денег, то можно сдать тест на ВИЧ в частных лабораториях.

В лаборатории «Аквалаб» кыргызскому гражданину это обойдется в 470 сомов, а для иностранца — в 630 сомов. В эту стоимость входит сам анализ и забор крови врачом.

Анализы принимают с 7:30 утра до 12 дня — нужно подойти в любой из филиалов с паспортом. Однако в «Аквалабе» результаты придется ждать два-три дня.

В «Лаборатории Бонецкого» тест на ВИЧ обойдется немного дороже — 578 сомов для кыргызстанцев и 649 сомов для иностранных граждан. Результат придется ждать от трех до пяти дней. Анализы можно сдать в любом из филиалов с 7 утра до 12:30 дня.

Во всех частных лабораториях тест нужно сдавать только при наличии паспорта и на голодный желудок.

Как пройти тест самостоятельно?

Если вы хотите сдать тест дома, без врачей и очередей, то это можно, но в условиях Кыргызстана довольно сложно.

Для этого существуют так называемые селф-тесты — набор из аппликатора для тестирования и флакона с жидкостью. Плоским концом аппликатора нужно провести один раз по верхней и нижней деснам, а затем поместить эту часть во флакон с жидкостью.

Если прибор покажет две полоски, то, скорее всего, вы ВИЧ-положительны, если одну — то у вас нет вируса.

Хотя производители тестов гарантируют точность до 99% при условии соблюдения инструкции, лучше перепроверить результат в лаборатории или центре СПИД, если селф-тест показал, что у вас ВИЧ.

Тест через слюну можно пройти самостоятельно дома — главное не пить и не есть за 15 минут, а за 30 минут до теста не чистить зубы и не полоскать рот ополаскивателем.

Доступно ли это в Кыргызстане?

Мы позвонили в справочные аптечных сетей «Лекарь», «Бимед», «Айболит» и «Неман» — ни в одной из этих фармацевтических компаний селф-тестов на ВИЧ нет.

В пресс-службе компании «Неман», которая имеет более 200 аптек по всей стране, заявили, что компания не завозит тесты, из-за того, что на них нет спроса.

«Такой потребности не было. Сперва нужно эту продукцию зарегистрировать. Это нелегкая процедура. Вы первый человек, который спрашивает. В ближайшее время мы не планируем завозить тесты», — сообщили в «Немане».

Однако, если вы гей, бисексуальный мужчина, трансмужчина или трансженщина, то можете бесплатно получить тест для самодиагностики на сайте Selftest.

Но на сайте «Лалафо» можно купить другой тип селф-теста — вам придётся самому взять кровь из пальца в специальный аппликатор. Такой тест стоит 250 сомов, а продавец гарантирует анонимность. Тест также могут доставить на дом — для бишкекчан это обойдется в 100 сомов.

ВИЧ-активистка Алла Бессонова надеется, что селф-тесты в Кыргызстане станут в будущем более доступными.

«Это новшество у нас в стране, и оно только что зарождается. Такие программы не реализуются в один день. Только сейчас эти тесты заходят на рынок. В скором будущем, я думаю, они будут доступны и в аптеках», — заявила она.

По ее словам, в Кыргызстане лидирует половой путь передачи ВИЧ. Бессонова советует, как минимум, ежегодно проверяться на вирус.

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