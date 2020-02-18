Новым полномочным представителем правительства в Баткенской области назначен Алишер Абдрахманов. Соответствующее распоряжение 18 февраля подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Абдрахманов занял место Акрама Мадумарова, который 12 февраля был назначен вице-премьер-министром. Абдрахманов не в первый раз получил должность в руководстве Баткенской областью — ранее он два года был замполпреда в той же области, но был освобожден от этой должности в 2018 году.

Абдрахманов — экс-депутат парламента от «Республики» и СДПК. До политической карьеры работал в управлении обеспечения безопасности дорожного движения. Начинал как патрульный еще во Фрунзе, дошел до должности главы ОБДД УВД Баткенской области, после достижения предельного возраста для работы в ведомстве был уволен.