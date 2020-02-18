«Расследование о нападении на Болота Темирова завершено», — сообщили в МВД. Дело должны передать в суд.

Нападавшим предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Грабёж».

На главреда «Фактчека» Болота Темирова напали 9 января. Трое избили его возле офиса — известно, что некто спортивного телосложения искал редакцию издания за день до нападения.

Милиция завела дело по статье «Грабёж», но сам Темиров утверждал, что грабежа не было, хотя после избиения он не нашел телефон.

Милиция задержала четырёх подозреваемых в нападении на Темирова — одного из них журналист опознал.

Темиров связывает нападение с профессиональной деятельностью. «Фактчек» занимается проверкой информации, растиражированной в СМИ и соцсетях, например, проверяет на достоверность фотографии политиков и общественных деятелей.

Но один из самых популярных материалов издания был посвящен жене экс-зампреда таможни, фигуранта журналистского расследования о коррупции Раима Матраимова Уулкан Тургуновой — «Просто факты: сколько стоят люксовые часы, брендовые сумки и одежда жены Матраимова». После публикации материала о Тургуновой на сайт обрушилась DDoS-атака, кибер-атаке подверглись и другие сайты, переопубликовавшие материал издания.