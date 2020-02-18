Ранее сообщалось лишь о наказании в отношении отца девушки, но оказалось, что за «нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов» Чон-Алайский райсуд Ошской области осудил на 2,5 года лишения свободы и родителей жениха и невесты, и супруга.

Из-за того, что девушка признала, что вышла замуж по собственной воле, наказание смягчили до года испытательного срока.

«На заседании суда пострадавшая рассказала, что сочеталась браком по собственному желанию, никто ее не принуждал, а также сообщила, что на данный момент воспитывает одного ребенка от своего мужа» — сообщил пресс-секретарь Ошского горсуда Бекзат Осмонкулов.

16-летнюю девушку родители выдали замуж за сына односельчанина в феврале 2018 года, жених был совершеннолетним — но о его возрасте информации нет.

Пара утверждает, что познакомилась в 2016 году, свадьба была добровольной и о нарушении законодательства они не знали. В день свадьбы местный молдо провел обряд «нике», хотя проводить его с несовершеннолетними запрещено.

В отношении молдо, совершившего «нике», уголовное дело не было возбуждено по причине его смерти.