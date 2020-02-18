Обновлено в 15:30.

Компания Princes Сruises, владеющая лайнером Diamond Princess, сообщила, что среди зараженных коронавирусом пассажиров судна есть один кыргызстанец.

Кыргызский МИД подтвердил информацию, однако заявил, что диагноз кыргызстанца окончательно не подтверждён.

«Состояние гражданина КР удовлетворительное, температура отсутствует, медикаментозное лечение не проводится. Пациент находится под наблюдением. По его собственной информации, он чувствует себя хорошо», — сообщили в МИД.

Издание «Спутник» смогло связаться с этим кыргызстанцев. Издание пишет, что он один из содтрудников лайнера и приводит его цитату.

«В основном работу возлагают на официантов — только они могут контактировать с пассажирами, но при этом не знают, кто заражен. Я помогаю всем больным, ухаживаю и кормлю, несмотря на страх. Я мог сойти с лайнера, но все мои друзья и коллеги остались помогать. Когда приходили в кабины пассажиров, мы видели их состояние, как они плакали… Я должен был остаться в прямом и переносном смысле в лодке. Капитан корабля поддерживал нас, каждый день говорил, что мы герои и читал письма благодарности», — рассказал кыргызстанец.

Минздрав Японии предположил, что кыргызстанец инфицирован, потому что до него коронавирус обнаружили у его соседа по каюте.

Известно о 67 новых инфицированных на корабле, который сейчас стоит у берегов Японии.

«Среди новых случаев инфицирования 27 человек из Японии, 17 из Филиппин, пятеро из Австралии, пятеро из США, трое из Канады, трое из Китая, двое из Германии, один из Гонконга, один из Кыргызстана, один из Индии и один из Тайваня», — говорится в заявлении Princes Cruises.

Всего известно уже о 454 пассажирах лайнера с коронавирусом — 14 из них американцы, которых эвакуировали. Остальных инфицированных изолировали. Правительства Канады, Германии, Южной Кореи и Австралии готовятся вывезти своих граждан с судна.

Первоначально — до эвакуации отдельных пассажиров — на борту лайнера находились 2666 туристов и 1045 членов экипажа. Судно вышло из японского города Йокогама 20 января, а вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого первым на лайнере и был обнаружен коронавирус.

По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Йокогамой для проведения медицинского осмотра, был объявлен двухнедельный карантин до 19 февраля.