Министерство здравоохранения сообщило, что 16 февраля беременная кыргызстанка прилетела из КНР в Бишкек рейсом из Москвы. Она учится в одном из университетов Китая в городе Шэньян провинции Ляонин.

24-летняя гражданка Кыргызстана находится на 32 неделе беременности, анализы на грипп и коронавирус отрицательные.

Вечером женщина пожаловалась на боли в животе, и к ней были вызваны консультанты-гинекологи. После этого, в целях сохранения ее здоровья, пациентку перевели в Городской перинатальный центр для оказания соответствующей медицинской помощи.

На сегодняшний день беременная находится в специальной боксированной палате ГПЦ, состояние удовлетворительное.

В связи со вспышкой коронавируса в Китае Минздрав открыл горячую линию при департаменте эпидемиологической службы. Получить консультацию можно по телефонам: 0312323055, 0312323202, 0550033607.

Китайский город Ухань в провинции Хубэй стал очагом распространения ранее неизвестного коронавируса. На сегодняшний день от болезни погибло по меньшей мере 1100 человек, насчитывается более 45 тысяч случаев заражения, однако, около 5000 человек были вылечены.

Власти Китая закрыли Ухань с населением более 11 млн человек на карантин, в городе отменены железнодорожные и авиарейсы, а также внутригородской транспорт.

Почти все случаи заражения новым вирусом зафиксированы на территории Китая, однако заболевшие выявлены и в других странах, в том числе в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Малайзии, Южной Корее, Тайване, Непале, Кот-д’Ивуаре, России, Соединенных Штатах, Австралии и нескольких странах Европы.

Более того, Минздрав Японии 13 февраля сообщил о том, что 218 случаев заражения было выявлено на на круизном лайнере Diamond Princess.

World of Cruising, ссылаясь на Минздрав Японии, сообщил, что среди пассажиров лайнера есть один кыргызстанец c подозрением на коронавирус. МИД Кыргызстана подтвердил эту информацию.

«Его состояние удовлетворительное, температура отсутствует, медикаментозное лечение не проводят. Пациент находится под наблюдением. По его собственной информации, он чувствует себя хорошо. Случаев обращений граждан Кыргызстана в посольство по их эвакуации на родину не зарегистрировано», — сообщили в ведомстве.

20 января лайнер отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

Правительство Японии разрешило некоторым некоторым пассажирам покинуть лайнер, если их тесты на вирус COVID-19 дадут отрицательный результат. На борту судна находится 2666 туристов и 1045 членов экипажа.

31 января ВОЗ объявила вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения.

Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе разработал сервис с постоянно обновляющейся статистикой распространения коронавируса – Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) Global Cases (by Johns Hopkins CSSE).

В ней можно просмотреть количество зараженных и умерших от болезни, а также степень ее распространения по странам мира.

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