Мунарбек Сайпидинов он же Мунарбек Раимбеков — уже несколько лет руководит сельской управой Савай Кара-Сууйского района Ошской области. Еще недавно его знали, как сельского чиновника, который может себе позволить дорогостоящий отдых в Дубае и имеет портрет Раима Матраимова в рабочем кабинете.

Но недавно фамилия Сайпидинова снова стала упоминаться в связи с видеобращением бойца смешанных единоборств Тологона Рахманберди уулу.

Рахманберди уулу рассказал о том, что Сайпидинов якобы пришел к нему в больницу вместе с чиновником ошской мэрии Кылычем Саркарбаевым и угрожал убийством. Угрозы якобы последовали после того, как Саркарбаев стрелял в спортсмена — чиновники требовали от пострадавшего не писать заявление.

Знакомы с детства

Кылыч Саркарбаев

Сайпидинов заявил, что Саркарбаев «не мог пойти на правонарушение».

«Мы [С Кылычем] с детства вместе росли, добивались результатов в спорте. Вы хорошо знаете, что ранее он был главой Ошского городского комитета по физической культуре и спорту. Что касается Тологона, то мы вместе с ним росли на одном районе. Мне кажется, Кылыч не мог пойти на совершение правонарушений», — сказал чиновник, не упомянув при этом себя — ведь спортсмен заявил, что и Сайпидинов ему угрожал.

Но чиновник прокомментировал возможное участие своего брата в нападении на бойца смешанных единоборств — по словам пострадавшего (Рахманберди уулу) Нурбек Раимбеков «со своими пятью-шестью ребятами избили» его, когда он передвигался на костылях из-за полученной от выстрела травмы ноги.

«Он — мой родной старший брат. После достижения 18-летнего возраста у каждого человека появляются права самостоятельно принимать решения. Если брат в чем-то и провинился, то он будет отвечать по закону», —заявил Сайпидинов.

Тологон Рахманберди уулу

По информации МВД, все нападавшие на Рахманберди уулу были задержаны в конце января, они состояли в ОПГ. Не сообщается, был ли среди задержанных Нурбек Раимбеков, хотя в соцсети растиражировали видео с задержанными, на котором Раимбеков якобы присутствует.

Крестный отец

Рахманберди уулу в своем обращении не только жаловался на нападение и угрозы, но и упоминал семью Матраимовых — сказал, что весь юг их боится. Всех вышеперечисленных причисляют к окружению Матраимовых, в том числе пострадавшего Рахманберди уулу. Например, спортсмены — Рахманберди уулу и Саркарбаев — тренировались в принадлежащем клану спортклубе EREM.

Мунарбек Сайпидинов признал, что связан с семьей Матраимовых и непосредственно с Раимом Матраимовым.

«Раимбек Матраимов является моим “окул ата” [посаженный или крестный отец]. От этого не отказываюсь. С ним мы поддерживаем отношения», — сказал он.

Матраимовы

Матраимовы — одна из самых влиятельных политических семей на юге Кыргызстана. В нее входят глава Кара-Сууйского района, депутат, бывшие чиновники таможни и Финпола. Один из Матраимовых — Раим Матраимов — фигурирует в журналистском расследовании о контрабанде и коррупции в таможне.