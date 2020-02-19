УВД Ошской области начало досудебное производство по статье «Хулиганство» по видеобращению Эмира Кимсанова. Кимсанов, младший брат бывшего таможенника Эмиля Кимсанова, записал видеобращение к президенту. В нем он пожаловался, что его брату Эмилю Кимсанову угрожает Раим Матраимов за отказ работать с ними.

Пресс-секретарь Ошской областной милиции Жениш Аширбаев сообщил, что правоохранители посетили дом Эмилбека Кимсанова в Кара-Суу, но его там не оказалось. Родственники сказали, что мужчина с женой уехал из Кыргызстана.

Собственно, о том, что Эмиль Кимсанов с женой вынужден был уехать из страны из-за угроз, в своем видео рассказывал Эмир Кимсанов.

Аширбаев также сообщил, что интересы Кимсановых будет представлять адвокатесса Назгуль Суюнбаева.

«Посажу или убью»

Эмир Кимсанов выпустил видео 15 февраля. В нем он заявил, что его брат Эмиль (бывший сотрудник таможни) был вынужден бежать из страны из-за притеснений со стороны Раима Матраимова.

По словам Эмира, его брат уволился «по собственному желанию» в 2018 году, чтобы «не участвовать в коррупционных схемах Матраимова». Матраимов предлагал Эмилю новую должность, а после того, как тот отказался, в его адрес поступили угрозы «посадить или убить».

С похожим обращением с жалобой на Матраимовых 14 февраля выступил бывший милиционер и боец смешанных единоборств Тологон Рахманберди уулу, причем видео было опубликовано на странице Эмиля Кимсанова.

Рахманберди уулу обратился к президенту и заявил, что на юге все «боятся клана Матраимовых». Также он рассказал о нападении и угрозах со стороны чиновника ошской мэрии Кылыча Саркарбаева. Саркарбаев тоже спортсмен — известно, что оба тренировались в клубе EREM, который принадлежит семье Матраимовых.

МВД утверждает, что Рахманберди пытается своим видео избежать ответственности и очерняет правоохранителей. Хотя в видео спортсмен не говорит о правоохранителях.

Избегание ответственности, судя по всему, касается дела, в котором Рахманберди уулу и Эмиль Кимсанов проходят фигурантами — об избиении мужчины в Лебединовке в Чуйской области в 2018 году. При этом не сообщается, как видео об угрозах и нападении, произошедших в 2019 году в Оше, может помочь избежать ответственности за избиение, произошедшем в другом регионе годом ранее.

Клан Матраимовых

Матраимовых считают одной из самых влиятельных и богатых семей в стране.

Брат Райымбека — Искендер Матраимов — депутат парламента и он входит в комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Еще один брат Матраимовых — Ислам — долгое время работал в финполиции и ушел из нее после того, как это ведомство начало проверку имущества семьи Матраимовых.

Двое других братьев Матраимовых — Тилек и Руслан — работают в Ошской области. Первый возглавляет Кара-Суйский район, откуда родом семья Матраимовых, а второй управляет семейным благотворительным фондом «Исмаил ата».

А Раим Матраимов раньше занимал должность зампреда таможни — сейчас он утверждает, что занимается бизнесом.

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